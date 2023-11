The Finals: Nutzung von KI-Stimmen in der Kritik

Der für The Finals verantwortliche Entwickler Embark Studios sorgt derzeit mit seinem Spiel für Schlagzeilen, dabei steht die Sprachausgabe in der Kritik.

So kritisieren Synchronsprecher und andere Entwickler das Studio für die Verwendung von KI-Stimmen im The Finals.

Gegenüber IGN äußerte sich ein Sprecher von Embark Studios und gab an, dass man Text-zu-Sprache nur teilweise anwende.

„Manchmal ist die Aufnahme von realen Szenen, in denen Schauspieler zusammenkommen – sodass die Chemie zwischen den Charakteren und die Konflikte das Ergebnis beeinflussen – etwas, das unseren Spielwelten eine Tiefe verleiht, die die Technologie nicht emulieren kann. In anderen Fällen, vor allem wenn es um kontextbezogene Handlungsaufrufe im Spiel geht, ermöglicht uns TTS eine maßgeschneiderte Sprachausgabe, was sonst nicht möglich wäre, zum Beispiel wegen der Geschwindigkeit der Implementierung.“

Zuvor hieß es vom Entwickler, dass man eine Ki mit einigen Ausnahmen verwende. Bei Grunz- und Atemgeräuschen würden die Entwickler selbst aufnahmen und keine Synchronsprecher. Die Aussage nahm man nun wieder zurück und erklärte, in der Beta werde ein Mix aus professionellen Synchronsprechern und temporären Stimmen von Mitarbeitern des Studios verwendet.

„In den Fällen, in denen wir TTS in The Finals verwenden, basiert es immer auf echten Stimmen. In der offenen Beta basiert es auf einer Mischung aus professionellen Synchronsprechern und temporären Stimmen von Embark-Mitarbeitern. Spiele ohne Schauspieler zu machen ist kein Endziel für Embark und die TTS-Technologie hat uns neue Wege der Zusammenarbeit eröffnet.“