The Finals: Season 11 beschert Shooter höchste Steam-Spielerzahl seit zehn Monaten

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Image: Embark Studios AB

Season 11 verhilft The Finals zu einem deutlichen Anstieg der Spielerzahlen auf Steam.

Mit Season 11 hat The Finals den höchsten gleichzeitigen Spielerstand auf Steam seit zehn Monaten erreicht. Das umfangreiche Update „Galaxy Masters“ sorgt für einen deutlichen Aufschwung des Free-to-Play-Shooters von Embark Studios.

Innerhalb der vergangenen 24 Stunden verzeichnete The Finals einen Spitzenwert von 28.320 gleichzeitig aktiven Spielern auf Steam. Einen höheren Wert erreichte das Spiel zuletzt im September 2025 zum Start von Season 8.

Zu den größten Neuerungen zählt die Karte Galaxy Estates, die mit mehreren Schauplätzen, Anti-Schwerkraft-Säulen und einer nochmals erweiterten Zerstörungsphysik aufwartet.

Mehr zur neuen Season sowie einen Trailer findet ihr hier.

Quelle
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4 Kommentare Added

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  1. Economic 111210 XP Scorpio King Rang 1 | 13.07.2026 - 17:02 Uhr

    Bin gespannt was von denen noch so alles kommt. Die wären absolut Fähig einen guten klassischen MP Shooter zu bringen

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