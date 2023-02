The Finals: Trailer feiert PC-Beta

Autor:, in / The Finals

Mach mit bei The Finals, der weltberühmten, kostenlosen, kampfbetonten Spielshow! Kämpft an der Seite eurer Teamkameraden in virtuellen Arenen, die ihr verändern, ausnutzen und sogar zerstören könnt. Entwickelt euren eigenen Spielstil in diesem Ego-Shooter, um eskalierende Turniere zu gewinnen und dauerhaften Ruhm zu erlangen.

The Finals lebt vom Spektakel, also begeistert eure Fans mit spannenden Kämpfen und eurem ganz persönlichen Flair, während ihr um weltweiten Ruhm und die Unterstützung unserer anspruchsvollen und stilvollen Sponsoren kämpft.

Spielt auf eure Art! Ob ihr euch mit einem Katana in der Hand an gegnerische Truppen heranschleicht oder ihnen mit Sprengstoff ein ganzes Gebäude unter den Füßen wegreißt, in The Finals habt ihr das Sagen.

Mit verschiedenen Fertigkeiten für alle Körperbauarten und einer großen Auswahl an Waffen und Gadgets habt ihr alle Werkzeuge, um euren Spielstil zu eurem eigenen zu machen.

Die Welt ist eure Waffe (und euer Feind). Ein geübter Kämpfer kann mit Waffengewalt angreifen, aber mit der Zerstörung der Umwelt in eurem Arsenal ist das nur der Anfang dessen, was ihr gegen eure Feinde einsetzen könnt. Alle Arenen können verändert, genutzt oder in Schutt und Asche gelegt werden – und das nicht nur von euch.

Euer aufsteigender Stern – Bereit für eure Nahaufnahme? Wenn ihr in The Finals auftretet, werden die Augen der Welt auf euch gerichtet sein, also solltet ihr euch von eurer besten Seite zeigen. Sammelt Fans und Ruhm, während ihr mit der Hilfe von großzügigen Sponsoren und zahlreichen Anpassungsoptionen einen einzigartigen Avatar erstellt.

„Viele von uns bei Embark arbeiten schon seit mehr als zwei Jahrzehnten an First-Person-Shootern. Doch gerade als wir dachten, wir wären mit dem Genre fertig, haben wir einen Heiligen Gral unter den Entwicklern freigeschaltet”, sagt Rob Runesson, Executive Producer von The Finals. „Dank Server-seitiger Zerstörung und Bewegungen kann fast alles in The Finals demoliert werden. Wir möchten neues Leben in ein Genre einhauchen, das leicht monoton wurde. Wir können es kaum erwarten, The Finals mit einer großen Menge an Spielern zu testen, um herauszufinden, ob sie uns zustimmen. So können wir das Erlebnis vor Launch weiter verbessern.“

The Finals ist ein kostenloser Multiplayer-Ego-Shooter, der für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC erscheinen wird. Nun wurde von Embark Studios bekannt gegeben, dass ab dem 7. März 2023 eine Beta auf Steam stattfinden wird.

The Finals ist weiterhin in Entwicklung und Beta-Teilnehmer können sich auf ihrem Feedback basierend auf eine Reihe an Verbesserungen, Änderungen und Ergänzungen freuen. Das Spiel bietet einige experimentelle Features – wie Server-seitige Zerstörung und Bewegung – und viele davon müssen mehrfach getestet und angepasst werden, um sie zu optimieren.

Die Wettkämpfer treten in virtuellen Kopien zweier ikonischer Orte an: den Wolkenkratzern hoch über Downtown Seoul und der Altstadt von Monaco an der Küste der französischen Riviera. Die Beta bietet auch eine Trainingsmöglichkeit, bei der die Wettkämpfer Waffen, Gadgets, Bewegung und vor allem Zerstörung testen können. Es gibt Casual Play sowie Ranked-Turniere und Leaderboards, in denen sich Spieler gegenseitig übertreffen. Während der zwei Wochen spielen Wettkämpfer Waffen, Gadgets, eine Menge kosmetischer Gegenstände und mehr frei.