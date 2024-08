The First Berserker: Khazan: Actiongeladener Gamescom-Trailer, erscheint 2025

The First Berserker: Khazan zeigt sich im actiongeladenen Trailer auf der Gamescom.

NEXON und Neople haben auf der gamescom Opening Night Live (ONL) einen brandneuen Cinematic- und Gameplay-Trailer für The First Berserker: Khazan veröffentlicht und bekannt gegeben, dass das Spiel Anfang 2025 für Windows-PC über Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X | S erscheinen wird.

Neople, das Studio, das seit fast 20 Jahren Dungeon & Fighter (DNF)-Fans begeistert, bietet Spielern die Möglichkeit, auf der gamescom 2024 und darüber hinaus im Rahmen eines technischen Closed-Beta-Tests, der ab dem 11. Oktober 2024 über PlayStation 5 und Xbox Series X stattfindet, einen ersten Einblick in das Gameplay zu erhalten.

Der Trailer konzentriert sich auf die intensiven Kampfszenen und die Handlung des Titels und lässt die Spieler in die Vergangenheit von Khazan eintauchen.

Spieler können sich auf verschiedene Bosskämpfe mit beeindruckenden Gegnern wie Blade Phantom freuen und in eine einzigartige Atmosphäre eintauchen, die durch 3D-Cel-Animationen dargestellt wird.

Erlebt mit dem neu vorgestellten Speer und Großschwert verschiedene Mechaniken und verschiedene Muster. Wer mehr über Khazan erfahren möchte, kann vom 21. bis 25. August auf der gamescom in Halle 9.1, Stand B-029, an der ersten öffentlichen Anspielmöglichkeit teilnehmen.

Während ihrer Spielzeit können die Spieler eine Vielzahl von Funktionen von „The First Berserker: Khazan“ erleben, darunter:

Eine fesselnde Geschichte – Als vergessener Held werden die Spieler ihre kampferprobten Fähigkeiten zurückerlangen, die sie in erbitterten Kämpfen erworben haben, und Rache an denen üben, die sie verleumden und sich ihnen entgegenstellen.

Hardcore-Action und vielfältige Mechaniken – Spieler können sich auf spannende Kämpfe einlassen, die sich in Stil und Tempo weiterentwickeln, während der Charakter wächst, indem er erfolgreich anspruchsvollere Missionen bewältigt, sich gewaltigen Bossen stellt, mächtige Ausrüstung erwirbt und vieles mehr.

Fesselnde Grafik und 3D-Zeichentrickanimation – Durch realistisch dargestellte Hintergründe und Bewegungen der Charaktere können die Spieler das Gefühl haben, eine düstere Fantasy-Geschichte zu sehen, die durch eine einzigartige Zeichentrick-Darstellung und komplexe Aktionen zum Leben erweckt wird.

Außerdem haben diejenigen, die nicht an der gamescom teilnehmen, vom 11. bis 20. Oktober die Möglichkeit, am ersten Technical Closed Beta-Spieltest für The First Berserker: Khazan teilzunehmen. Detaillierte Informationen zur Teilnahme finden Sie auf der offiziellen Website.