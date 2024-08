The First Berserker: Khazan: Beeindruckendes Gameplay zum Action-RPG

The First Berserker: Khazan – Nexon zeigt erweitertes Gameplay zum 2025 erscheinenden Action-RPG.

NEXON und Neople präsentieren erweitertes Gameplay aus ihrem kommenden Hardcore-Action-RPG The First Berserker: Khazan.

Außerdem liefern sie weitere Hintergrundinformationen zur Geschichte des Protagonisten, der dem Dungeon & Fighter (DNF)-Universum entstammt. Der Release-Zeitraum des Spiels wurde ebenfalls eingegrenzt: 2025 erscheint The First Berserker: Khazan für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Windows PC via Steam.

Das Gameplay im brandneuen Trailer zeigt die ersten 15 Minuten von Khazan, in denen sich die titelgebende Figur nach ihrer Flucht aus dem Exil in der eisigen Tundra in Soulslike-Manier gegen eine Vielzahl an Soldaten, Monstern und Bestien in actionreichen Kämpfen zur Wehr setzt.

Der Clip endet nach einigen, in Neoples einzigartigem 3D-Cel-Animationsstil gehaltenen Zwischensequenzen, mit einer direkten Konfrontation mit dem ersten ehrfurchtgebietenden Boss des Spiels. Spieler müssen all ihre erlernten Skills im Kampf abrufen und strategisch vorgehen, um über ihren Widersacher zu triumphieren.

Nexon und Neople geben in einem zweiten Video zudem Einblicke hinter die Kulissen und beleuchten die Geschichte Khazans im Kontext des umfangreichen DNF-Universums.

Weitere Schlüsselfiguren werden ebenfalls behandelt sowie die Hintergründe der fesselnden Geschichte näher erläutert.

Das Behind-The-Scenes-Material skizziert den Werdegang Khazans, der von einem Barbaren zum Großen General von Pell Los aufstieg und als Held des Reiches galt, ehe er vom Kaiser zu Unrecht des Verrats beschuldigt und in die Berge verbannt wurde.

Auf seinem Rachefeldzug begegnet er dem geheimnisvollen Klingen-Phantom, das ihm auf seiner Reise neue Kräfte verleiht.

Auf der gamescom 2024 in Köln werden Nexon und Neople die erste Hands-on-Demo zu The First Berserker: Khazan präsentieren. Wer Interesse an einem Termin am hat, kann sich gerne bei uns unter gamescom@marchsreiter.com melden. Wir freuen uns auf eure Anfragen!