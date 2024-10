The First Berserker: Khazan: Boss-Battle verkündet Termin zum Closed-Beta-Test

Zu The First Berserker: Khazan wird ein Closed-Beta-Test stattfinden. Dazu gibt es einen Bosskampf im Video zu sehen.

The First Berserker: Khazan zeigt euch heute einen Viper Boss Trailer und kündigt an, dass vom 11. Bis zum 20. Oktober 2024 ein Closed-Beta-Test stattfinden wird.

The First Berserker: Khazan erscheint im Frühjahr 2025. Weitere Informationen zum Spiel gibt es in unserer The First Berserker: Khazan Hands-on Vorschau.