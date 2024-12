The First Berserker: Khazan: Cinematic-Trailer bestätigt Release im März 2025

Ein neuer, von den Russo Brothers beaufsichtigter Trailer enthüllt die Veröffentlichung von The First Berserker: Khazan am 27. März 2025.

Bei den The Game Awards 2024 enthüllten NEXON und Neople in einem brandneuen, in Zusammenarbeit mit den preisgekrönten Russo Brothers entstandenen Cinematic-Trailer den Erscheinungstermin von The First Berserker: Khazan (Khazan).

Am 27. März 2025 können Spieler in das Hardcore-Action-Rollenspiel auf PC über Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S eintauchen.

Khazan kann ab heute auf Steam, im PlayStation Store und im Microsoft Store vorbestellt werden. Am 16. Januar 2025 erscheint darüber hinaus eine öffentlich spielbare Demo für alle Plattformen.

Der Trailer zum Erscheinungstermin kann hier angesehen werden:

Die Russo Brothers, ein renommiertes Regie- und Produktionsduo, das vor allem für seine Arbeit im Marvel Cinematic Universe bekannt ist, hat eng mit NEXON und Neople zusammengearbeitet, um einen neuen Trailer zu kreieren, der ihre charakteristischen Actionszenen mit dynamischen, rasanten Kämpfen kombiniert.

Der Trailer beginnt in der gleichen Umgebung wie das Spiel auf einem schneebedeckten Berg, während die Fans sehen, wie Khazan die Macht von Blade Phantom erlangt und sich in einen brutalen Kampf mit der Dragonkin-„Viper“-Armee aus Dungeon Fighter Online stürzt.

Der Trailer endet mit der Konfrontation mit einer mysteriösen Gestalt und lässt die Fans gespannt sein, wie der Kampf als Nächstes weitergehen wird.

Die Vorbestellungsoptionen von The First Berserker: Khazan umfassen:

Standard-Edition (digital & physisch): Enthält das Basisspiel sowie das Rüstungsset „Fallen Star“.

Enthält das Basisspiel sowie das Rüstungsset „Fallen Star“. Deluxe-Edition (digital): Enthält das Basisspiel, das Rüstungsset „Fallen Star“, die „Hero“ Rüstungs- und Waffensets, ein digitales Artbook und Soundtrack sowie den 72-Stunden-Vorabzugang zu Khazan.

Hinweis: Das Rüstungsset „Fallen Star“ ist exklusiv für Vorbesteller und nicht auf alternativen Wegen erhältlich. Die „Hero“ Rüstungs- und Waffensets sind in allen Deluxe-Editionen enthalten, unabhängig von der Vorbestellung.

Fans, die ihre Fähigkeiten in The First Berserker: Khazan schon vor der weltweiten Veröffentlichung verbessern möchten, können an einer spielbaren Demo ab dem 16. Januar 2025 auf PC über Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X | S teilnehmen. Gespeicherte Daten können auf die Vollversion des Spiels übertragen werden, sodass die Spieler ihren Fortschritt mitnehmen können.