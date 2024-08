The First Berserker: Khazan: Deep Dive mit den Entwicklern

In einem neuen The First Berserker: Khazan Deep Dive Video mit den Entwicklern geht es um Waffen, Action und Kampf!

The First Berserker: Khazan ist ein Hardcore-Action-RPG, das auf dem DNF (Dungeon & Fighter)-Universum basiert und für die Xbox Series X|S erhältlich veröffentlicht wird.

In der Rolle von Khazan, dem großen General des Pell-Los-Imperiums, der den Tod überwand, werden die Spieler die Vorfälle aufdecken, die zu seinem Untergang führten, und Rache an seinen Feinden üben.

Werft einen ersten Blick auf das Kampfsystem und die Kernmechanik von The First Berserker: Khazan und erlebt die Einführung von Speer und Großschwert. Seht euch an, wie Khazan stilvolle, auf Fähigkeiten basierende Kämpfe zeigt, während ihr in ausgedehnten Kämpfen gegen zwei mächtige neue Bosse antretet:

The First Berserker: Khazan soll Anfang 2025 für Windows-PC über Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X | S erscheinen.