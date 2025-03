Die The First Berserker: Khazan – Deluxe Edition gewährt ab sofort Zugang zum Spiel!

The First Berserker: Khazan, das mit Spannung erwartete Hardcore-ARPG von Nexon und Neople, das im reichhaltigen Dungeon & Fighter (DNF)-Universums spielt, ist ab sofort im Advanced/Early Access mit der Deluxe Edition erhältlich.

Damit können sich die Spieler 72 Stunden vor dem Start der Standard Edition am 27. März um 16 Uhr bereits auf die Suche nach Rache begeben.

Hier gibt es den Vorabzugangs-Trailer zu sehen:

Mit The First Berserker: Khazan möchte Nexon die geliebte DNF-Franchise einem neuen, globalen Publikum präsentieren. Spieler erleben darin die fesselnde Geschichte des vergessenen Helden Khazan, der seine kampferprobten Fähigkeiten einsetzt, um diejenigen zu besiegen, die ihm Unrecht getan haben.

Sie nehmen an actiongeladenen Kämpfen teil, stellen sich immer härteren Missionen und Bossen und schalten mächtige Ausrüstung frei. Mit gestochen scharfer Grafik und 3D-Cel-Animation erwacht Khazans Welt in einem lebendigen, handgezeichneten Stil zum Leben.

Ab dem 28. März gibt es zudem den Original-Soundtrack zum Spiel auf Spotify, Apple Music, YouTube Music und Amazon Music für alle, die noch tiefer in die Zerstörungswut von The First Berserker: Khazan eintauchen wollen!