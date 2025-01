The First Berserker: Khazan: Demo erfreut sich großer Beliebtheit

Die Demo zu The First Berserker: Khazan erfreut sich großer Beliebtheit. Dazu wurde ein neues Video veröffentlicht, das auf das Hauptspiel vorbereitet.

Die Demo zu The First Berserker: Khazan, die am 16. Januar auf Steam, PlayStation 5 (PS5) und Xbox Series X|S veröffentlicht wurde, erfreut sich großer Beliebtheit unter Spielern.

Nur eine Woche nach der Veröffentlichung ist der Titel auf Platz 1 der Top-Demo-Spiele auf Steam aufgestiegen und wird in vielen positiven Rezensionen gelobt.

Am Ende der Demo wird ein spezielles Video abgespielt, das die intensiven Kämpfe von Khazan zeigt und einen kleinen Einblick in das, was die Spieler in der Vollversion erwarten können, sowie einige Details zur Vorbestellung gibt.

Um den Erfolg der Demo zu feiern, haben NEXON und Neople das Video nun auf YouTube veröffentlicht, damit alle Fans es genießen können.

Den Trailer findet ihr hier: