The First Berserker: Khazan: Details zur Demo im Januar 2025

The First Berserker: Khazan erscheint im März 2025. Zuvor wird eine Demo verfügbar sein.

Wie ihr bereits mitbekommen habt, enthüllte ein neuer, von den Russo Brothers beaufsichtigter Trailer die Veröffentlichung von The First Berserker: Khazan am 27. März 2025.

Was einige aber verpasst haben, dass auch eine Demo zum Spiel angekündigt wurde. Fans, die ihre Fähigkeiten in The First Berserker: Khazan schon vor der weltweiten Veröffentlichung verbessern möchten, können an einer spielbaren Demo ab dem 16. Januar 2025 auf PC über Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S teilnehmen.

Gespeicherte Daten können auf die Vollversion des Spiels übertragen werden, sodass die Spieler ihren Fortschritt mitnehmen können.