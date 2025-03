The First Berserker: Khazan: Diesen acht Bossen muss sich Khazan stellen

Videos zeigen acht Bosse, denen sich Spieler als Berserker im Hardcore-RPG The First Berserker: Khazan stellen werden.

Fans von Hardcore-Rollenspielen werden noch in dieser Woche mit mindestens acht Bossen Bekanntschaft machen, wenn sie The First Berserker: Khazan spielen.

Entwickler Neople hat in der Videoreihe „Boss Week“ die abwechslungsreichen Bosse vorgestellt, denen ihr im Spielverlauf begegnen werdet und an denen ihr eure Fähigkeiten testen könnt,

The First Berserker: Khazan erscheint diesen Donnerstag für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.

The First Berserker: Khazan – Bosse

Viper:

Princess Ilyna:

Maluca:

Skalpel:

Trokka:

Shactuka:

Volbaino:

Blade Phantom: