The First Berserker: Khazan: Easy-Modus wird getestet

Die Entwickler von The First Berserker: Khazan testen auf Fan-Anfragen einen Easy-Modus für das knallharte Spiel.

Neople, der Entwickler hinter dem kommenden Action-RPG The First Berserker: Khazan, erwägt als Reaktion auf das Feedback der Community die Einführung eines leichteren Schwierigkeitsmodus.

Ursprünglich ohne Schwierigkeitsoptionen entwickelt, um die Spieler in die herausfordernde Reise des Protagonisten einzutauchen, testet das Team nun einen Modus mit reduziertem Schwierigkeitsgrad, um das Spiel zugänglicher zu machen.

The First Berserker: Khazan wird am 27. März 2025 für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen, eine Demo wird am 16. Januar veröffentlicht.