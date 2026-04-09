The First Berserker: Khazan: Entwickler-Team angeblich aufgelöst

Die Zukunft von The First Berserker Khazan bleibt unklar, während Entwickler bei Nexon auf andere Projekte verteilt werden.

Für The First Berserker Khazan zeichnen sich nach dem Release zunehmend schwierige Entwicklungen ab. Berichten zufolge wurde ein Großteil des Entwicklerteams von Neople innerhalb des Mutterkonzerns Nexon auf andere Projekte verteilt. Diese Entscheidung folgt auf Verkaufszahlen, die offenbar hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind.

Offiziell wird betont, dass es sich dabei nicht um eine vollständige Auflösung des Teams handelt. Stattdessen sollen die Entwickler ihre Erfahrung in andere Projekte einbringen. Dennoch sorgt dieser Schritt für Unsicherheit hinsichtlich der weiteren Unterstützung des Spiels, das zuletzt noch am 31. März ein Update erhalten hatte.

Im Rahmen eines Finanzbriefings hatte Nexon-CEO Junghun Lee zuvor die strategische Bedeutung des Titels hervorgehoben. Das Action-RPG sei als wichtiger erster Schritt gedacht gewesen, um die Marke Dungeon and Fighter global stärker zu etablieren. Besonders mit Blick auf westliche Märkte habe das Spiel gezeigt, dass das Franchise international funktionieren kann.

Gleichzeitig wurde deutlich, dass externe Faktoren eine Rolle gespielt haben könnten. Verzögerungen beim geplanten China-Release werden als möglicher Grund für die schwächere Performance genannt. Dabei ist der chinesische Markt ein zentraler Bestandteil der langfristigen Strategie, die auch Kooperationen mit Partnern wie Tencent umfasst.

Trotz verhaltener Umsätze betonte Nexon bereits zuvor, dass das Projekt seine Rolle als strategischer Einstieg erfüllt habe. Ziel sei es gewesen, die Bekanntheit von Dungeon and Fighter über neue Spielkonzepte und Plattformen hinweg auszubauen.

Unklar bleibt derweil, wie es konkret mit The First Berserker Khazan weitergeht. Während neue Projekte wie Project Overkill oder Vindictus Defying Fate bereits in Planung sind, steht die Zukunft des aktuellen Titels unter einem unsicheren Stern.