The First Berserker: Khazan: Entwicklerstudio freut sich über positives Feedback

NEXON Games und Neople freuen sich über positives Feedback zur Closed-Beta von The First Berserker: Khazan.

Erst gestern haben wir darüber berichtet, dass NEXON Games und Neople einen neuen Cinematic-Trailer für The First Berserker: Khazan, der weitere Hintergrundinformationen zum DNF-“If”-Universum enthüllt, welches die Spieler in dem mit Spannung erwarteten Hardcore-Action-RPG erkunden können.

Der neue Trailer zeigt Fragmente eines tragischen Ereignisses, welches die Folge kaiserlicher Intrigen ist. Khazan stürzt sich dabei auf zahllose Feinde und metzelt diese auf brutalste Weise nieder. Daraufhin schwört er Rache und ergreift eine geheimnisvolle Macht.

The First Berserker: Khazan ist für das Frühjahr 2025 angekündigt und erscheint auf PC (über Steam), PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Das Spiel wird in diesem Jahr auch noch auf der Global Game Exhibition G-STAR 2024 im November ausgestellt.

Darüber hinaus gibt das Entwicklerstudio bekannt, dass der Titel Mitte Oktober einen erfolgreichen technischen Closed-Beta-Test durchlaufen hat. Das Feedback der Spieler zu Khazans herausfordernden und zugleich spannenden Kämpfen sowie der einzigartigen Darstellung im Cartoon-Stil fiel positiv aus.