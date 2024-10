The First Berserker: Khazan: Exclusive Spielszenen aus dem Hardcore-Action-RPG

Schaut euch in drei neuen Videos exklusive Spielszenen aus The First Berserker: Khazan an und verschafft euch einen ersten Eindruck.

Auf der diesjährigen Gamescom in Köln hatten wir bereits die Möglichkeit, an einer Hands-On Session zu The First Berserker: Khazan teilzunehmen und haben euch unsere ersten Eindrücke in einer Vorschau mitgeteilt.

Wir hatten nun ein weiteres Mal die Gelegenheit, einen Blick auf The First Berserker: Khazan zu werfen. Diesmal aber nicht in einer lauten Messehalle, sondern auf unserem heimischen PC mit unserem eigenen Controller in der eigenen Gaming-Ecke.

Man sagt ja: Zu Hause ist es am schönsten, und das war auch bei The First Berserker: Khazan der Fall. Natürlich hatten wir dieses Mal auch ein wenig mehr Zeit und konnten uns intensiver mit den Mechaniken der Gegner vertraut machen, um euch noch mehr exklusives Gameplay-Material zu zeigen, welches wir in drei neuen Videos festgehalten haben.

Unsere Eindrücke zum Spiel haben sich im Vergleich zur Hands-On Session nicht verändert. Wir konnten auf unserem heimischen PC mit einer NVIDIA RTX 3080 und einem AMD Ryzen 9 5950X das Spiel mit nahezu stabilen 60 FPS spielen. Nur gelegentlich ist das Game in den Bereich von 55-59 FPS gedroppt, was den Spielfluss keinesfalls beeinflusst hat.

The First Berserker: Khazan | Ankunft in Heinmach

The First Berserker: Khazan | Endlich neue Rüstung – Part 2

The First Berserker: Khazan | Es warten große Monster – Part 3

