The First Berserker: Khazan: Feiert Jubiläum – Spielerstatistiken zeigen Millionen Tode

Zum ersten Jubiläum von The First Berserker: Khazan haben Nexon und Neople umfangreiche Spielerstatistiken veröffentlicht und zusätzlich ein persönliches Statement von Creative Director Junho Lee geteilt. Die Daten zeigen eindrucksvoll, wie Spieler das Action-RPG über das vergangene Jahr hinweg erlebt haben.
Spielerstatistiken im Überblick
Spielabschluss-Statistiken („Journey’s End“)
- 35 % – Normal: Der erste Schritt auf dem Weg der Rache
- 40 % – „The First Berserker“: Die Wahrheit entdeckt
- 25 % – Chain: Tiefer in die Dunkelheit
Häufigste Boss-Tode (Expert)
- Viper: 17.734.694 Tode
- Volbano: 16.140.829 Tode
- Maluca: 12.065.681 Tode
Hardcore-Bosse
- Maluca: 206.169 Tode
- Ozma: 154.202 Tode
- Elamein: 151.835 Tode
Gesamte Todeszahlen weltweit
- 273.804.045 Gesamttode
- Fallen: 20.616.318
- Status-Effekte: 5.558.618
- Fallen/Traps: 2.287.317
Gefährlichste Gegner (Mobs)
- Prince Spider
- Lunatic Destroyer
- Wild Bear
Waffenverteilung
- Speer: 38 %
- Dual Wield: 37 %
- Großschwert: 25 %
Beliebteste Waffen
- Bloodthirsty Fiend’s Dual Wield
- Sentinel’s Greatsword
- Survivor’s Spear
Weitere Highlights
- 43 Bosse wurden mit „No Weapons“ besiegt
- Beliebteste Werte: Endurance (37.442.742 Punkte verteilt)
- Schnellster Hardcore-Run: 2 Stunden und 10 Minuten
- Schnellste Boss-Kills (Hardcore):
- Reese: 17 Sekunden
- Aratra: 13 Sekunden
- Shactuka: 16 Sekunden
Creative Director Junho Lee bedankt sich bei der Community und beschreibt die Entwicklung des Spiels und die Motivation des Teams: Er erinnert daran, dass das Team das Spiel mit voller Hingabe entwickelt hat und beim Launch 2025 bereits das Gefühl hatte, alles gegeben zu haben. Durch das Feedback und die Unterstützung der Spieler habe das Team jedoch neue Energie gewonnen.
Wörtlich erklärte er, dass die Resonanz der Community das Team weiter antreibe und man nun daran arbeite, das Spiel noch besser und unterhaltsamer zu machen:
„Wir arbeiten hart daran, euch noch mehr Inhalte zu bieten.“
Zudem bestätigt er, dass die Geschichte von Khazan noch nicht abgeschlossen ist und zukünftige Inhalte geplant sind.
Khazan’s first year was shaped by every Berserker who stepped onto the path of vengeance.
To celebrate the community behind that journey, we’re looking back at the past year of battles, choices, and playstyles that led to redemption.
Berserkers, what do you think?
Were the… pic.twitter.com/JNYV3K4eqK
— The First Berserker: Khazan (@PlayKhazan) March 27, 2026
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
„43 Bosse wurden mit „No Weapons“ besiegt“ is mein Highlight in der Liste 😅✌🏻
Müsste ich auch noch nachholen, vielleicht könnte ich dann mehr mit diesen Statistiken anfangen.
Dito.
Steht schon lange auf meiner Liste, kommt aber irgendwie nie nah an einen Kauf ran.
Hausiert derzeit auch auf meiner Wunschliste… hat aber sehr selten mal einen Preis drop.
Das Spiel war mir zu schwer, 1 Bossgegner hat mich schon zerstört leider kein leichter Modus für noobs wie mich
Es gibt nen leichten Modus 😉
Gutes souls like.
Hätte gern nen Nachfolger.
Fand den Anfang ganz cool. Wurde mir aber zu monoton und Boss Recycling. Habe es nicht beendet
Schnellster Hardcore-Run in 2h,10min? Mit oder ohne Speedrun Techniken?
Muss eigentlich auch noch auf meine Wunschliste… Oder ist schon da und habe es vergessen 😅
Seit wann ist „Millionen Tode“ ein Maßstab? Das hatte ich bei Vampire Survivors wahrscheinlich innerhalb weniger Wochen
Steht auch noch auf meiner Liste. 😳
Nichts ist tödlicher als die Schwerkraft in solchen Spielen.😅