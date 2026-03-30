The First Berserker: Khazan: Feiert Jubiläum – Spielerstatistiken zeigen Millionen Tode

Zum ersten Jubiläum von The First Berserker: Khazan veröffentlichen Entwickler umfangreiche Spielerstatistiken und geben einen Ausblick auf kommende Inhalte.

Zum ersten Jubiläum von The First Berserker: Khazan haben Nexon und Neople umfangreiche Spielerstatistiken veröffentlicht und zusätzlich ein persönliches Statement von Creative Director Junho Lee geteilt. Die Daten zeigen eindrucksvoll, wie Spieler das Action-RPG über das vergangene Jahr hinweg erlebt haben.

Spielerstatistiken im Überblick

Spielabschluss-Statistiken („Journey’s End“)

35 % – Normal: Der erste Schritt auf dem Weg der Rache

40 % – „The First Berserker“: Die Wahrheit entdeckt

25 % – Chain: Tiefer in die Dunkelheit

Häufigste Boss-Tode (Expert)

Viper: 17.734.694 Tode

Volbano: 16.140.829 Tode

Maluca: 12.065.681 Tode

Hardcore-Bosse

Maluca: 206.169 Tode

Ozma: 154.202 Tode

Elamein: 151.835 Tode

Gesamte Todeszahlen weltweit

273.804.045 Gesamttode

Fallen: 20.616.318

Status-Effekte: 5.558.618

Fallen/Traps: 2.287.317

Gefährlichste Gegner (Mobs)

Prince Spider

Lunatic Destroyer

Wild Bear

Waffenverteilung

Speer: 38 %

Dual Wield: 37 %

Großschwert: 25 %

Beliebteste Waffen

Bloodthirsty Fiend’s Dual Wield

Sentinel’s Greatsword

Survivor’s Spear

Weitere Highlights

43 Bosse wurden mit „No Weapons“ besiegt

Beliebteste Werte: Endurance (37.442.742 Punkte verteilt)

Schnellster Hardcore-Run: 2 Stunden und 10 Minuten

Schnellste Boss-Kills (Hardcore): Reese: 17 Sekunden Aratra: 13 Sekunden Shactuka: 16 Sekunden



Creative Director Junho Lee bedankt sich bei der Community und beschreibt die Entwicklung des Spiels und die Motivation des Teams: Er erinnert daran, dass das Team das Spiel mit voller Hingabe entwickelt hat und beim Launch 2025 bereits das Gefühl hatte, alles gegeben zu haben. Durch das Feedback und die Unterstützung der Spieler habe das Team jedoch neue Energie gewonnen.

Wörtlich erklärte er, dass die Resonanz der Community das Team weiter antreibe und man nun daran arbeite, das Spiel noch besser und unterhaltsamer zu machen:

„Wir arbeiten hart daran, euch noch mehr Inhalte zu bieten.“

Zudem bestätigt er, dass die Geschichte von Khazan noch nicht abgeschlossen ist und zukünftige Inhalte geplant sind.

Khazan’s first year was shaped by every Berserker who stepped onto the path of vengeance. To celebrate the community behind that journey, we’re looking back at the past year of battles, choices, and playstyles that led to redemption. Berserkers, what do you think?

Were the… pic.twitter.com/JNYV3K4eqK — The First Berserker: Khazan (@PlayKhazan) March 27, 2026