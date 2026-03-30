The First Berserker: Khazan: Feiert Jubiläum – Spielerstatistiken zeigen Millionen Tode

13 Autor: , in News / The First Berserker: Khazan
Übersicht
Image: NEXON

Zum ersten Jubiläum von The First Berserker: Khazan veröffentlichen Entwickler umfangreiche Spielerstatistiken und geben einen Ausblick auf kommende Inhalte.

Zum ersten Jubiläum von The First Berserker: Khazan haben Nexon und Neople umfangreiche Spielerstatistiken veröffentlicht und zusätzlich ein persönliches Statement von Creative Director Junho Lee geteilt. Die Daten zeigen eindrucksvoll, wie Spieler das Action-RPG über das vergangene Jahr hinweg erlebt haben.

Spielerstatistiken im Überblick

Spielabschluss-Statistiken („Journey’s End“)

  • 35 % – Normal: Der erste Schritt auf dem Weg der Rache
  • 40 % – „The First Berserker“: Die Wahrheit entdeckt
  • 25 % – Chain: Tiefer in die Dunkelheit

Häufigste Boss-Tode (Expert)

  • Viper: 17.734.694 Tode
  • Volbano: 16.140.829 Tode
  • Maluca: 12.065.681 Tode

Hardcore-Bosse

  • Maluca: 206.169 Tode
  • Ozma: 154.202 Tode
  • Elamein: 151.835 Tode

Gesamte Todeszahlen weltweit

  • 273.804.045 Gesamttode
  • Fallen: 20.616.318
  • Status-Effekte: 5.558.618
  • Fallen/Traps: 2.287.317

Gefährlichste Gegner (Mobs)

  • Prince Spider
  • Lunatic Destroyer
  • Wild Bear

Waffenverteilung

  • Speer: 38 %
  • Dual Wield: 37 %
  • Großschwert: 25 %

Beliebteste Waffen

  • Bloodthirsty Fiend’s Dual Wield
  • Sentinel’s Greatsword
  • Survivor’s Spear

Weitere Highlights

  • 43 Bosse wurden mit „No Weapons“ besiegt
  • Beliebteste Werte: Endurance (37.442.742 Punkte verteilt)
  • Schnellster Hardcore-Run: 2 Stunden und 10 Minuten
  • Schnellste Boss-Kills (Hardcore):
    • Reese: 17 Sekunden
    • Aratra: 13 Sekunden
    • Shactuka: 16 Sekunden

Creative Director Junho Lee bedankt sich bei der Community und beschreibt die Entwicklung des Spiels und die Motivation des Teams: Er erinnert daran, dass das Team das Spiel mit voller Hingabe entwickelt hat und beim Launch 2025 bereits das Gefühl hatte, alles gegeben zu haben. Durch das Feedback und die Unterstützung der Spieler habe das Team jedoch neue Energie gewonnen.

Wörtlich erklärte er, dass die Resonanz der Community das Team weiter antreibe und man nun daran arbeite, das Spiel noch besser und unterhaltsamer zu machen:

„Wir arbeiten hart daran, euch noch mehr Inhalte zu bieten.“

Zudem bestätigt er, dass die Geschichte von Khazan noch nicht abgeschlossen ist und zukünftige Inhalte geplant sind.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu The First Berserker: Khazan

13 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Rotten 110785 XP Scorpio King Rang 1 | 30.03.2026 - 09:18 Uhr

    „43 Bosse wurden mit „No Weapons“ besiegt“ is mein Highlight in der Liste 😅✌🏻

    0
  2. Katanameister 372300 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 30.03.2026 - 09:20 Uhr

    Müsste ich auch noch nachholen, vielleicht könnte ich dann mehr mit diesen Statistiken anfangen.

    0
  3. stevo 540 XP Neuling | 30.03.2026 - 09:30 Uhr

    Das Spiel war mir zu schwer, 1 Bossgegner hat mich schon zerstört leider kein leichter Modus für noobs wie mich

    0
  5. EndlessTech 4420 XP Beginner Level 2 | 30.03.2026 - 09:58 Uhr

    Fand den Anfang ganz cool. Wurde mir aber zu monoton und Boss Recycling. Habe es nicht beendet

    0
  6. Erra 13405 XP Leetspeak | 30.03.2026 - 10:07 Uhr

    Schnellster Hardcore-Run in 2h,10min? Mit oder ohne Speedrun Techniken?

    0
  7. Ash2X 325680 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 30.03.2026 - 10:47 Uhr

    Muss eigentlich auch noch auf meine Wunschliste… Oder ist schon da und habe es vergessen 😅

    0
  8. DrFreaK666 239985 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 30.03.2026 - 11:13 Uhr

    Seit wann ist „Millionen Tode“ ein Maßstab? Das hatte ich bei Vampire Survivors wahrscheinlich innerhalb weniger Wochen

    0

Hinterlasse eine Antwort