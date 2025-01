The First Berserker: Khazan: Finaler Demo-Termin steht fest

Der finale Demo-Termin zu The First Berserker: Khazan wurde verkündet. Bereits nächste Woche geht es auch schon los!

Bereits im Dezember haben wir über die The First Berserker: Khazan Demo berichtet.

Diese hat nun endlich einen finalen Termin erhalten. Somit erscheint die The First Berserker: Khazan Demo am 16. Januar um 15:00 Uhr deutscher Zeit. Ein Enddatum gibt es für die Demo nicht.