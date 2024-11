The First Berserker: Khazan: Gameplay zeigt Boss-Herausforderungen

Boss-Herausforderungen und eine Mission aus The First Berserker: Khazan wurden auf der G-Star 2024 gezeigt.

The First Berserker: Khazan ist eines der Spiele, die auf der Global Game Exhibition G-STAR 2024 ausgestellt werden.

Entwickler Neople und Publisher NEXON Games zeigten im Rahme der Veranstaltung zwei neue Gameplay-Videos aus dem Hardcore-Action-RPG.

Im ersten Video könnt ihr euch Spielszenen aus der Mission „Heinmach“ anschauen, während im zweiten Video Boss-Herausforderungen zu sehen sind.

The First Berserker: Khazan wird im Frühjahr 2025 für PC via Steam sowie PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.