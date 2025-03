The First Berserker: Khazan: Grundlegende Kampfanleitung im Video

Zu The First Berserker: Khazan gibt es ein neues Video, das euch eine grundlegende Kampfanleitung bietet.

The First Berserker: Khazan ist ein kommendes Hardcore-Action-RPG, das im Dungeon & Fighter (DNF)-Universum angesiedelt ist und am 27. März 2025 für die Plattformen PC (Steam), PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen wird.

Um in diesem herausfordernden Spiel zu bestehen, ist ein Verständnis der Kampfmechanik unerlässlich.

Hier ist ein kurzer Leitfaden zu den grundlegenden Kampfmechaniken in The First Berserker: Khazan: