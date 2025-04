The First Berserker: Khazan: Infografik zum erfolgreichen Launch

Infografik zu The First Berserker: Khazan veröffentlicht.

Um den erfolgreichen Launch von The First Berserker: Khazan zu feiern, haben NEXON und Neople eine Infografik mit Zahlen und Fakten veröffentlicht, die das Erlebnis der Spieler in den letzten zwei Wochen widerspiegeln, wie z.B. die tödlichsten Bosskämpfe, die besten Waffen, wie oft Khazan gefallen ist und vieles mehr!

Khazan wurde nach seiner Veröffentlichung am 27. März von den Spielern begeistert aufgenommen. Der Titel hat bereits über 9.000 positive Bewertungen auf Steam erhalten und einen Metacritic-Wert von 83 auf PC.

Hier gibt es die Infografik zu sehen: