The First Berserker: Khazan: Kooperation mit Tencent für Release in China

NEXON kündigte eine neue Partnerschaft mit Tencent an, um das Spiel The First Berserker: Khazan in China zu veröffentlichen.

Nexon’s NEOPLE, der Entwickler von Dungeon & Fighter, wird eng mit Tencent zusammenarbeiten, um eine lokalisierte Version des Spiels für die PC-Plattform zu entwickeln.

Die Vereinbarung baut auf der äußerst erfolgreichen Partnerschaft zwischen Nexon und Tencent auf, die 2008 Dungeon & Fighter PC und im Mai dieses Jahres Dungeon & Fighter Mobile, eines der erfolgreichsten Handyspiele Chinas, auf den Markt gebracht hat.

Im August gaben die beiden Unternehmen eine Vereinbarung zur Veröffentlichung von zwei Spielen der Nexon Embark Studios bekannt – ARC Raiders und THE FINALS, die speziell für chinesische Spieler angepasst wurden.

The First Berserker: Khazan ist ein knallhartes Einzelspieler-Action-RPG, das im Dungeon & Fighter-Universum von Nexon angesiedelt ist, mit spannenden Kämpfen und einer einzigartigen Darstellung im Cartoon-Stil.

Das Spiel spielt auf dem Kontinent Arad einige hundert Jahre vor dem ursprünglichen Dungeon & Fighter und folgt Khazan, einem verbannten General, der fälschlicherweise des Verrats beschuldigt wird. Khazan sinnt auf Rache und setzt dabei Fähigkeiten, Waffen und Rüstungen ein.

„Nexons synergetische Partnerschaft mit Tencent hat in jüngster Zeit einige der besten Spiele Chinas hervorgebracht“, sagte Junghun Lee, Präsident und CEO von Nexon. „Die Spiele, die wir gemeinsam veröffentlichen, spiegeln den Respekt wider, den beide Unternehmen für die Spieler und die Kultur in China haben.“

Zuletzt zeigte Nexon im November ein Gameplay-Video, in dem ihr einen Blick auf die Boss-Herausforderungen werfen konntet.