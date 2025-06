The First Berserker: Khazan: Kostenloser Khazan (F) DLC erscheint nächste Woche

Khazan (F) erscheint am 26. Juni als kostenloser DLC für The First Berserker: Khazan!

Am 26. Juni 2025 erhalten alle Spieler von The First Berserker: Khazan ein besonderes Geschenk: Der neue spielbare Charakter Khazan (F) wird im Rahmen eines kostenlosen DLCs veröffentlicht.

Mit dem Slogan „Born to rage, she rises to strike down all that stand in her way“ kündigten die Entwickler die weibliche Version des erbarmungslosen Berserkers an. Die Veröffentlichung versteht sich als Dank an die Community für ihre Unterstützung rund um das Spiel und den Charakter Khazan.

Spieler dürfen sich somit auf neue actiongeladene Kämpfe, wuchtige Angriffe und frisches Story-Potenzial freuen, und das kostenlos für alle Plattformen.

„Es war eine lange Reise, Berserker, und sie ist noch lange nicht zu Ende. Als Dankeschön dafür, dass Sie uns bei diesem Abenteuer begleiten, schenken wir Ihnen kostenlose DLCs von #Khazan (F) und das Pathfinder-Paket.“ „Melden Sie sich vor dem 26. Juni an, um sich zu qualifizieren, und erreichen Sie den Titelbildschirm im Spiel, um sich das Pathfinder-Paket zu sichern!“

Wer also The First Berserker: Khazan vor dem 26. Juni 2025 gestartet hat, bekommt den Khazan (F) DLC und das Pathfinder-Paket kostenlos. Man muss also kein neues Spiel oder ähnliches starten, wenn ihr es bereits gespielt habt.

Einen Trailer gibt es hier: