The First Berserker: Khazan: Neuer Boss im Fan Fest Gameplay-Trailer

Gegen diese Bosse treten Spieler Ende März im Action-RPG The First Berserker: Khazan an.

In einer Demo kann das Hardcore-Rollenspiel The First Berserker: Khazan schon seit Mitte Januar ausprobiert werden. Der Release erfolgt mit dem 27. März 2025 schon in wenigen Wochen.

Wer neben der Demo zusätzlich mit furchterregenden Bossen Bekanntschaft machen möchte, der sollte sich den neusten Trailer vom IGN Fest Fest 2025 anschauen.

Das Gameplay zeigt auch verschiedene Fähigkeiten, auf Grundlage der verwendeten Waffe. Auch die Nutzung eines „Erwachen“-Elements ist zu sehen, bei der sich Khazan die Rüstung des Klingen-Phantoms für Spezialangriffe ausleiht.