The First Berserker: Khazan: Release im März 2025 laut Gerücht

In der Gerüchteküche wurde März 2025 als Release-Termin für The First Berserker: Khazan serviert.

Einen Release-Termin für das Action-Rollenspiel The First Berserker: Khazan will billbil-kun in Erfahrung gebracht haben. Via Dealabs teilte er seine Information und gab an, dass Nexon das Spiel am 27. März 2025 veröffentlichen wird.

Nach offizieller Bekanntgabe des Termins, welcher vermutlich morgen Nacht bei den Game Awards verkündet wird, soll die Vorbestellerphase anlaufen, zu der eine physische Edition zählt.