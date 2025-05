The First Berserker: Khazan: Verkaufsziele verfehlt, aber Nexon bleibt gelassen

The First Berserker: Khazan hat seine Verkaufsziele verfehlt, aber Nexon bleibt gelassen und ist stolz auf das Spiel!

The First Berserker: Khazan, entwickelt von Neople und veröffentlicht von Nexon, hat nach seinem weltweiten Start am 27. März 2025 die internen Verkaufserwartungen nicht erfüllt.

Trotz dieses Rückschlags zeigt sich Nexon unbeeindruckt. Produzent und Neople-CEO Yun Myeong-jin betonte in einem Interview, dass der Fokus des Teams auf der Entwicklung eines qualitativ hochwertigen Spiels lag, nicht auf Verkaufszahlen.

„Ich bin sehr stolz auf das Spiel – nicht im Sinne davon, ob es sich gut verkauft, darüber habe ich keine Ahnung“, sagte Yun. „Aber ich bin stolz darauf, das Spiel entwickelt zu haben. Wir haben unser Ziel erreicht, auffällige In-Game-Action zu bieten und ein klares Gefühl für Angriff und Verteidigung zu vermitteln.“