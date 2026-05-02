The First Berserker: Khazan: Verkauft über 1 Million Einheiten und erzielt 50 Millionen Dollar Umsatz

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Image: NEXON

The First Berserker: Khazan erreicht über 1 Million Verkäufe und über 50 Millionen Dollar Umsatz.

Der Actiontitel The First Berserker: Khazan hat einen wichtigen kommerziellen Meilenstein erreicht und konnte seit Veröffentlichung über 1 Million Einheiten verkaufen.

Parallel dazu gab der Publisher Nexon bekannt, dass der Titel insgesamt mehr als 50 Millionen US-Dollar Umsatz generieren konnte und damit sowohl im Verkaufs- als auch im Umsatzbereich starke Ergebnisse erzielt.

Die Zahlen unterstreichen die frühe Marktdynamik des Spiels und zeigen, dass sich The First Berserker: Khazan nach dem Launch erfolgreich im Action-Genre etablieren konnte.

Weitere Details zu Plattformverteilung oder langfristiger Performance wurden im Rahmen der Mitteilung nicht genannt.

Quelle
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3 Kommentare Added

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  1. Ash2X 333700 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 02.05.2026 - 14:22 Uhr

    Trotzdem nicht genug um das Team am Leben zu halten… Bitter.

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  3. kleineAmeise 161750 XP First Star Bronze | 02.05.2026 - 14:29 Uhr

    War vielversprechend, Demo hat mich aber vom Kauf abgehalten. In der Zeit war ich mit Sekiro beschäftigt, und hier hat mir die Steuerung nicht zugesagt. Vor allem die Sprung-Taste hat mir gefehlt. Sekiro hat mMn eine der besten Steuerungen die es überhaupt gibt.

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