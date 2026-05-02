The First Berserker: Khazan: Verkauft über 1 Million Einheiten und erzielt 50 Millionen Dollar Umsatz

The First Berserker: Khazan erreicht über 1 Million Verkäufe und über 50 Millionen Dollar Umsatz.

Der Actiontitel The First Berserker: Khazan hat einen wichtigen kommerziellen Meilenstein erreicht und konnte seit Veröffentlichung über 1 Million Einheiten verkaufen.

Parallel dazu gab der Publisher Nexon bekannt, dass der Titel insgesamt mehr als 50 Millionen US-Dollar Umsatz generieren konnte und damit sowohl im Verkaufs- als auch im Umsatzbereich starke Ergebnisse erzielt.

Die Zahlen unterstreichen die frühe Marktdynamik des Spiels und zeigen, dass sich The First Berserker: Khazan nach dem Launch erfolgreich im Action-Genre etablieren konnte.

Weitere Details zu Plattformverteilung oder langfristiger Performance wurden im Rahmen der Mitteilung nicht genannt.