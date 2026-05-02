The First Berserker: Khazan: Verkauft über 1 Million Einheiten und erzielt 50 Millionen Dollar Umsatz

Der Actiontitel The First Berserker: Khazan hat einen wichtigen kommerziellen Meilenstein erreicht und konnte seit Veröffentlichung über 1 Million Einheiten verkaufen.
Parallel dazu gab der Publisher Nexon bekannt, dass der Titel insgesamt mehr als 50 Millionen US-Dollar Umsatz generieren konnte und damit sowohl im Verkaufs- als auch im Umsatzbereich starke Ergebnisse erzielt.
Die Zahlen unterstreichen die frühe Marktdynamik des Spiels und zeigen, dass sich The First Berserker: Khazan nach dem Launch erfolgreich im Action-Genre etablieren konnte.
Weitere Details zu Plattformverteilung oder langfristiger Performance wurden im Rahmen der Mitteilung nicht genannt.
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Trotzdem nicht genug um das Team am Leben zu halten… Bitter.
Ich habs geholt und fand es ok, aber es ist kein Muss.
War vielversprechend, Demo hat mich aber vom Kauf abgehalten. In der Zeit war ich mit Sekiro beschäftigt, und hier hat mir die Steuerung nicht zugesagt. Vor allem die Sprung-Taste hat mir gefehlt. Sekiro hat mMn eine der besten Steuerungen die es überhaupt gibt.