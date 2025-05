The First Berserker: Khazan: Zwei neue Boss-Rush-Modi ab dem 15. Mai

Herausfordernde Kämpfe, mächtige Belohnungen und roguelike-Spannung erwarten euch in The First Berserker: Khazan.

Am 15. Mai erweitert The First Berserker: Khazan sein Arsenal an Herausforderungen mit gleich zwei neuen Boss-Rush-Modi, die euren Kampfgeist auf die Probe stellen werden.

Ihr dürft euch auf packende Gefechte gegen ausgewählte Bossgegner freuen – entweder unter festgelegten Bedingungen oder im gnadenlosen Dauerlauf mit roguelike-Elementen.

Im ersten Modus tretet ihr mit vordefinierten Ausrüstungen gegen einzelne Bosse an. Hier kommt es nicht auf eure Lieblingswaffen oder optimierte Builds an, sondern auf euer reines Können.

Jeder Kampf verlangt Anpassung und präzises Timing, denn ihr müsst mit dem klarkommen, was euch das Spiel vorgibt.

Der zweite Modus versetzt euch in eine roguelike Boss-Rush-Serie, in der ihr mehrere Bosse hintereinander bekämpft – mit begrenzten Ressourcen, zufälligen Modifikationen und der Möglichkeit, unterwegs neue Ausrüstung freizuschalten.

Je weiter ihr kommt, desto größer wird der Loot: Besonders mächtige Waffen und Ausrüstungsgegenstände warten als Belohnung auf erfolgreiche Kämpfer.