The First Descendant: Breakthrough-Update erhält Demo und Belohnungen

Autor:, in / The First Descendant

Die Demo zum The First Descendant Update „Breakthrough“ enthält die neue Nachfahrin Nell, Legion of Breach-Kämpfe, Hoverbikes und den Wall Crasher.

NEXON hat die offizielle Demo für das Breakthrough-Update seines Looter-Shooter-Titels The First Descendant veröffentlicht, dass ab sofort bis zum 6. August für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam verfügbar ist.

Um den Spielern einen kleinen Vorgeschmack auf das Breakthrough-Update zu geben, bietet NEXON ein kuratiertes Spielerlebnis, das einen Einblick in die actiongeladenen Inhalte der kommenden Saison gibt.

Die Demo spielt in den weitläufigen Axion-Ebenen und lässt die Spieler die wichtigsten Features des kommenden Breakthrough-Updates erleben. Axion ist ein riesiges neues Gebiet, das als Hauptschauplatz des Updates dient. Dort schlüpfen die Spieler in die Rolle der neu eingeführten Nachfahrin Nell und begeben sich auf eine Mission, um die Region zu erkunden.

Die Spieler treten auch gegen die Legion of Breach an, zu der neue Monster wie der Abyssal Carapace gehören. Um das offene Gelände von Axion zu erkunden, können die Spieler das neue Hover Bike nutzen, das ihnen die Freiheit bietet, mit hoher Geschwindigkeit auf Entdeckungstour zu gehen.

Eine weitere Herausforderung ist der Wall Crasher, ein langsamer, aber zerstörerischer Gegner, der Schockwellen, weitreichende Schläge und Flächenangriffe (AoE) ausführt.

Spieler, die die Demo abschließen, erhalten sofort Bonusbelohnungen, darunter eine Beutebox und einen Kristallisationskatalysator. Im Rahmen des Umfrage-Events erhalten Spieler, die nach Abschluss der Demo an einer Umfrage teilnehmen, nach dem 13. August einen Kristallisationskatalysator.

Um sowohl neue als auch zurückkehrende Spieler zu unterstützen, startet The First Descendant außerdem das Event „Axion Plains: First Look Demo“, bei dem alle Teilnehmer eine Axion-Box mit Belohnungen wie neuen Titeln, Gold und drei exklusiven Hoverbike-Lackierungen erhalten. Diese Gegenstände werden nach dem 13. August verteilt.

Das am 7. August erscheinende Breakthrough-Update bietet eine Fülle spannender Inhalte, darunter das riesige neue Feld „Axion Plains“, das Fahrzeug „Hover Bike“, den „Colossus Field Raid“, die neue Nachfahrin Nell und das Crossover mit Nier: Automata. Die Spieler können sich in groß angelegte Schlachten stürzen, neue Dungeons erkunden und vieles mehr, während sie in die neuen Inhalte eintauchen.

Spieler können sich bis zum 7. August vorab registrieren, um exklusive Belohnungen zu erhalten, darunter eine Nachkommen-Auswahlbox, einen besonderen Titel und Meilenstein-Boni wie ein Transzendent-Modul und eine Ultimative Waffen-Auswahlbox.

Wenn die Gesamtzahl der Vorabregistrierungen eine Million erreicht, erhalten die Fans, die sich vorab registriert haben, zusätzlich eine Ultimative Nachkommen-Auswahlbox.