The First Descendant: Cinematic-Trailer verrät Release-Termin

NEXON kündigt im neuem Summer Game Fest-Trailer den Launch von The First Descendant am 2. Juli für PC, PlayStation und Xbox an.

NEXON kündigte im Rahmen des Live-Streams zum Summer Game Fest 2024 an, dass der Koop- Looter-Shooter The First Descendant von NEXON Games am Dienstag, den 2. Juli 2024 für PC über Steam, PlayStation 4 & 5 und Xbox One und Series X|S als Free-to-Play-Version erhältlich sein wird.

Die Ankündigung erfolgte in einem brandneuen Cinematic-Trailer, der mit der kürzlich aktualisierten Unreal Engine 5 erstellt wurde und in dem sich die wichtigsten Descendants in den Kampf stürzen, neuen Gegnern gegenüberstehen und auf dem Weg dorthin einige neue Verbündete treffen.

Der Trailer hebt nicht nur die spannende Action und das kooperative Gameplay hervor, das die Spieler erleben können, sondern zeigt auch neue Charaktere und Bosse, die beim Launch und in weiteren Updates eingeführt werden.

Nach der Cross-Play-Open-Beta im September 2023 haben Game-Producer Lee Beomjun und Director Minseok Joo regelmäßig wichtige Updates in Dev Talks und Dev Notes veröffentlicht, darunter die am häufigsten nachgefragten Verbesserungen und Spielfeatures wie Missionsvielfalt, Verbesserungen der Benutzeroberfläche und weiter optimierte Grafiken.