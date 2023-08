The First Descendant: Crossplay-Beta verschoben

Autor:, in / The First Descendant

Nexon gibt neuen Termin für Crossplay-Beta von The First Descendant bekannt.

NEXON Korea und NEXON Games kündigen heute an, dass die kommende Crossplay-Beta von The First Descendant für jeden zugänglich sein wird, der sich hier registriert.

Die Open Beta wurde auf den 19. bis 25. September verschoben, um sicherzustellen, dass alle angemeldeten Descendants den Titel auf jeder Plattform ihrer Wahl optimal erleben können.

Die neuen Funktionen und Verbesserungen wurden direkt aus dem Feedback der Spieler auf Discord und anderen offiziellen Kanälen abgeleitet, wobei der Schwerpunkt auf der Optimierung der Leistung und erheblichen Quality-of-Life-Verbesserungen liegt.

The First Descendant Open Beta wird ab dem 19. September auf Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S kostenfrei verfügbar sein.

Darüber hinaus wird Nexon Spielern in einem ausführlichen Prolog zeigen, wie es zu den aktuellen Ereignissen kam, die sie zu Beginn des Spiels erleben werden. Warum sind die Vulgus in den Kontinent Ingris eingedrungen? Warum versuchen sie, das Eiserne Herz in ihren Besitz zu bringen? Wie wird die Menschheit zurückschlagen? All diese Fragen werden im Prolog von The First Descendant beantwortet.

Die wichtigsten Updates und Anpassungen der kommenden Crossplay-Open-Beta:

Leistungsverbesserungen Verbesserte Bildratenleistung HDR und NVIDIA® DLSS 3 Support Verwendung der neuesten Unreal Engine 5.2 Leistungs- und Qualitätsmodi für PS5 und Xbox Series X | S



Quality-of-Life-Optimierungen Überarbeitete Steuerung für den Enterhaken und zusätzliche Parkour-Bewegungen Neues Modulsystem (vorher Rune genannt) Verbesserte Sprungbewegungen Verbesserte Sound-Effekte für Waffen Aktualisierte UI- und UX-Elemente



Aktualisierte Erzählungen und Prolog Neue zusätzliche Storyline Eine geheimnisvolle neue Karte (Das sterile Land)



Neuer Gameplay-Content Elf spielbare Descendants und zwei ultimative Descendants Elf neue ultimative Waffen, jede mit einzigartigen Effekten Acht Void-Intercept-Battle-Bosse Zwei neue Void-Intercept-Battle-Karten Neues kosmetisches System Verbesserte Weltmissionen



Neue Open-Beta-Belohnungen Nur für Teilnehmer der Open Beta verfügbar Alle Teilnehmer erhalten eine limitierte Social Motion Spieler, die Stufe 20 erreichen, erhalten bei der Einführung einen Gegenstand zur Anpassung der Rückenbefestigung



Weitere Details zur kommenden Open Beta von The First Descendant, Leistungsverbesserungen und Gameplay-Material sind im The First Descendant Dev Talk Ep. 2 Crossplay Open Beta Details zu finden.