The First Descendant: Das steckt alles in Season 1: Invasion

The First Descendant präsentiert Season 1: Invasion. Das zweite Update steht im Zeichen von Gift und Frost.

NEXON veröffentlicht heute einen neuen Trailer zum zweiten Update von Season 1: Invasion in The First Descendant.

Der Trailer zeigt den neuen Descendant Ultimate Freyna, einen neuen Void Intercept Bosskampf, Halloween-Content und vieles mehr. Das zweite Update der ersten Saison des Looter-Shooters erscheint am 10. Oktober für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series X|S, PC via Steam und NVIDIA GeForce NOW.

Der Season 1: Invasion Second Update-Trailer:

Das zweite Update von The First Descendant Season 1: Invasion beinhaltet:

Ultimate Freyna – Ultimate Freyna feiert ihr Debüt in Season 1 mit ihren exklusiven Modulen Toxic Moisture und Venom Injection. Das Toxic Mixture-Modul löst Nekrose anstelle von Room 0 Trauma aus. Ihre Schusswaffen-ATK erhöht sich mit jedem Nekrose-Stack, den sie ihren Feinden zufügt. Wenn ein Gegner die maximale Anzahl an Stacks erreicht hat, erhöht sich auch ihre Chance auf kritische Treffer. Das Venom Injection-Modul verbraucht Ressourcen, um den Schild der Spieler wiederherzustellen und den Skill Power Modifier zu erhöhen. Gleichzeitig fügt es Feinden Korrosion zu. Gegner, die von Korrosion betroffen sind, haben eine verringerte Toxin-Resistenz, was sie anfälliger für die giftigen Angriffe von Ultimate Freyna macht.

In Freynas exklusiver Descendant-Geschichte erfahren Spielern mehr über das Innenleben einer gebrochenen Heldin. Als einzige Überlebende wird sie von Schuldgefühlen geplagt, da sie ihren Liebsten und ihre Kameraden nicht retten konnte.

Haileys neue Modifikations-Module Supercooled Kuiper Round: Wenn Hailey ihre einzigartige Waffe nutzt, werden die ATK und die Feuerrate der Waffe reduziert, doch im Gegenzug wird der Schaden auf Schwachstellen erhöht. Der Schwachstellenschaden verringert sich dann zwar beim Abfeuern der einzigartigen Waffe, steigt jedoch bei erfolgreichen Schwachstellentreffern wieder an. Cryogenic Cluster Shot: Der Cryo-Effekt wurde in Cryogenic geändert und ein Angriff mit Schusswaffen auf einen Gegner, der von Cryogenic betroffen ist, verursacht zusätzlichen AoE-Schaden an Feinden in der Nähe. Nützlich ist das vor allem, um gewöhnliche Monster auszuschalten.

Neuer Void Intercept Bosskampf: Death Stalker – In der Dunkelheit der Leere lauert der Death Stalker. Er ist einer der bislang mächtigsten Kolosse. Spieler müssen sich in die Leere wagen und die Geheimnisse des Todesschleichers ergründen, um Albion zu schützen.

Ultimative Waffe „Frost Watcher" – Diese frostige und durchdachte Waffe wurde mit einem eingebauten Chill Arche-Katalysator entwickelt, der es jedem ermöglicht, kryogene Geschosse abzufeuern, die den gesamten Körper durchdringen und die Bewegung verzögern – eine Fähigkeit, die nur wenige Albion-Descendants beherrschen. Wer damit umgehen kann, verfügt mit dem Frost Watcher über die kaltblütigsten Kampffähigkeiten.

400% Infiltration Operations – Erlebe eine größere Anzahl an Monstern für endlose Kämpfe in den brandneuen 400% Infiltration Operations. Diese Operationen bieten eine exklusive Währung als einzigartige Belohnung, mit der besondere Gegenstände erworben werden können, die mit ETA-0 gehandelt werden können.

ETA-0 (Mysteriöser Händler) – Immer von Freitag bis Sonntag besucht der mysteriöse Händler ETA-0 Albion und bietet eine Vielzahl von Waren im Tausch gegen Voucher an. Diese Voucher können durch 400% Infiltration Operations oder durch den Tausch überschüssiger Waffenblaupausen verdient werden. Zu den Gegenständen, die angeboten werden, gehören Descendant-Blaupausen, Waffen-Blaupausen, Materialien, Inventarerweiterungen, Farben und mehr. Die Tage können je nach Zeitzone des Spielers variieren.

Halloween Galore – Passend zu Halloween wird die Stadt Albion mit düsteren und mysteriösen Halloween-Dekorationen umgestaltet. Spezielle Skins, kosmetische Items und Haarfärbemittel, die perfekt zu Halloween passen, sind ebenfalls im Shop erhältlich.

Laufendes Spieler-Event – Spieler können sich jetzt auf der offiziellen Website für das Event „Freynas verschlüsselter Tresorladen" anmelden. Durch die Erfüllung von Missionen im Spiel, sammeln sie Punkte, welche verwendet werden können, um verschlüsselte Gewölbe für eine Vielzahl von Belohnungen freizuschalten.