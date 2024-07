Autor:, in / The First Descendant

Der Kampf gegen die Vulgus beginnt: The First Descendant ist ab sofort erhältlich!

NEXON und NEXON Games haben heute ihren mit Spannung erwarteten Free-to-Play-Looter-Shooter The First Descendant weltweit für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series X|S, PC via Steam und NVIDIA GeForce NOW veröffentlicht.

Ab sofort können Spieler auf der ganzen Welt sich als Descendants dem Kampf gegen die außerirdischen Invasoren anschließen, um das Überleben der Menschheit zu sichern und den Kontinent Ingris entweder im Einzelspieler-Modus oder im Online-Multiplayer-Koop zu schützen.

„Liebe Descendants, im Namen unseres gesamten Entwicklerteams möchte ich euch herzlich dafür danken, dass ihr euch entschieden habt, uns im Kampf gegen die Vulgus zu unterstützen“, so Minseok Joo, Game Creative Director bei NEXON Games. „Als wir 2019 mit der Arbeit an unserem Konzept begannen, wollten wir eine Welt erschaffen, die von einigen unserer persönlichen Lieblings-Looter-Shooter inspiriert ist. Das Genre hat einen besonderen Platz in unseren Herzen und unser Entwicklungsteam hat hart daran gearbeitet, ein Spiel zu erschaffen, das sich vor diesen herausragenden Titeln nicht verstecken muss.“ „Da The First Descendant unser erster globaler Multiplattform-Launch ist, haben wir besonders darauf geachtet, das Feedback der Spieler einfließen zu lassen. Unser Ziel ist es nicht nur, ein Spiel zu entwickeln, auf das wir stolz sind, sondern auch etwas zu schaffen, das unsere Spieler lieben und lange Zeit genießen können“, fügt Beomjun Lee, Game Producer bei NEXON Games, hinzu.

Um den Release zu feiern, hat das Entwicklerteam einen neuen Trailer veröffentlicht, der bereits einige Inhalte aus dem Pre-Season-Battle-Pass des Spiels zeigt:

In der Pre-Season-Phase (die jetzige Launch-Phase) von The First Descendant wird ein Battle Pass eingeführt, mit dem Spieler Belohnungen freischalten können.

Außerdem lassen sich zuvor noch nicht spielbare Descendants – Esiemo, Enzo und Yujin – Waffen, Void Intercept Battles, Instance Dungeons und mehr im Battle Pass freischalten. NEXON Games plant, den Start mit einem ersten Update in der fünften Woche zu begleiten, auf das in der achten Woche das erste Saison-Update folgt.

Season 1 Episode: Invasion startet Ende August und dreht sich um einen neuen Descendant, führt die Geschichte eines Fan-Lieblings weiter. Außerdem dürfen sich Spieler auf einen neuen Koloss, ein neues Verlies, eine neue Waffe und vieles mehr freuen. Nach dem ersten Season-Update erscheinen neue Seasons etwa alle drei Monate.

Alle Details zur Pre-Season, den folgenden Seasons, den neuen Charakteren, den Anpassung-Optionen, der In-Game-Economy und mehr sind im neuen Dev Launch Showcase Video zu sehen: