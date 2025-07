Autor:, in / The First Descendant

Details zum Crossover mit NieR: Automata und der neuen Saison, eine Infografik und die Roadmap für 2025 und mehr zu The First Descendant!

Heute veranstaltete NEXON eine spezielle Präsentation mit dem Namen „Descendant Fest 2025“, um den ersten Jahrestag ihres Looter-Shooters The First Descendant zu feiern.

Dabei verriet das Entwicklerteam neue Details über die heiß erwartete Saison 3: Durchbruch, die am 7. August veröffentlicht wird. Die Präsentation zeigte außerdem brandneue Trailer, das Crossover mit NieR: Automata und vieles mehr.

Zur Feier des ersten Jahrestages von The First Descendant hat das Entwicklerteam auch eine Infografik veröffentlicht, mit der Gesamtzahl der Spieler, der regionalen Verteilung und der drei Kolosse, die Spieler entweder besiegt haben oder von denen sie am häufigsten besiegt wurden.

Die Infografik zeigt außerdem die meistgespielten Descendants und die am häufigsten verwendeten Waffen. Ab dem 3. Juli können die Spieler ihre persönliche Infografik des vergangenen Jahres auf der offiziellen Webseite einsehen.

Auf dem Descendant Fest 2025 wurden neue Details zum heißerwarteten Update Saison 3: Durchbruch enthüllt: Es gab einen Blick auf das riesige Axion-Plains-Feld, das Hover-Bike, den Colossus Field Raid, die neue Nachfahrin Nell und das NieR: Automata-Crossover.

Axion ist ein riesiges neues Schlachtfeld, das als Hauptbühne für das Update dient. In diesem weitläufigen Gebiet können die Spieler gro angelegte Kämpfe bestreiten, neue Dungeons erkunden und vieles mehr.

Der Colossus Field Raid ist eine neue Aktivität für acht Spieler mit einem mächtigen Boss, dem Mauerbrecher, einem sich langsam bewegenden, aber verheerenden Gegner, der Schockwellen, weitreichende Schläge und AoE-Angriffe entfesselt. Um ihn zu besiegen, müssen die Spieler strategische Teams aus verschiedenen Descendants bilden.

Außerdem können die Spieler mit dem neuen Hover-Bike durch das offene Gelände von Axion fahren, was ihnen mehr Geschwindigkeit und Freiheit bei der Erkundung bietet.

Mit dem Update wird auch eine neue Nachfahrin, Nell, eingeführt, die telekinetische Fähigkeiten einsetzt, um Gegner zu markieren, markierten Zielen erhöhten Schaden zuzufügen und Verbündete mit Schilden und Stärkungszaubern zu unterstützen. Je nach Build kann Nell sowohl in einer offensiven als auch in einer unterstützenden Rolle glänzen.

Darüber hinaus präsentierte das Entwicklerteam das erste kollaborative Crossover mit den ikonischen Protagonisten 2B und A2 aus NieR: Automata, die ihre Konterfeis und Animationen in die Riege der spielbaren Descendants einfließen lassen.

Diese mächtigen Androiden wurden für den Krieg gegen maschinelle Lebensformen gebaut und ihre atemberaubenden Skins, Animationen und Dekorationen sind in der Spielwelt von The First Descendant in einem brandneuen Kollaborations-Trailer zu sehen.

„Wir sind stolz darauf, ein ganzes Jahr seit der Veröffentlichung zu feiern und sind allen Spielern, die The First Descendant im letzten Jahr unterstützt haben, unglaublich dankbar“, so Beom-Jun Lee, Executive Producer von The First Descendant. „Euer Feedback war von unschätzbarem Wert, denn das Spiel hat sich seit seiner Veröffentlichung ständig weiterentwickelt. Wir sind bestrebt, zuzuhören, es zu verbessern und noch mehr spannende Spielinhalte zu liefern. Es gibt noch so viel mehr zu tun und wir hoffen, dass ihr diese Reise mit uns fortsetzen werdet.“

Um die festliche Atmosphäre noch zu verstärken, arbeitet The First Descendant mit Spotify zusammen und bringt den Original-Soundtrack auf alle großen Streaming-Dienste.

Spieler, die sich nach dem Update am 3. Juli in das Spiel einloggen, erhalten eine spezielle Spotify Name Card und zwei neue Farben. Darüber hinaus werden zum ersten Jahrestag des Spiels exklusive Merchandise-Artikel und Ingame-Gegenstände im Rahmen des „Grab the Breakthrough“-Events auf der offiziellen Website des Spiels angeboten.

Ab Donnerstag, den 24. Juli, können Spieler in die Demo zu Saison 3: Durchbruch eintauchen und in die Rolle von Nell schlüpfen, gegen die Legion des Bruchs und den Mauerbrecher antreten und den Nervenkitzel erleben, mit dem Hover-Bike über das riesige Feld von Axion zu fahren.

Als komprimierte Gameplay-Erfahrung bietet die Demo einen spannenden Vorgeschmack auf die Action der kommenden Saison.

Um neue und wiederkehrende Spieler zu unterstützen, wird The First Descendant ab dem 7. August ein zeitlich begrenztes „Descendant Boost Up“- und „Descendant Boost Path“-Event anbieten. „Descendant Boost Up“ ermöglicht es den Spielern, die frühen Inhalte zu überspringen und direkt im Sigma-Sektor des mittleren Spiels im schweren Modus zu beginnen, wobei die entsprechenden Einstellungen und Ausrüstungen zur Verfügung gestellt werden.

Der „Descendant Boost Path“ bietet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Spielern hilft, sich schnell an die wichtigsten Systeme anzupassen und ihre Descendants zu entwickeln. Um die Einstiegshürde zu senken und das Koop-Spiel zu fördern, sorgt dieses Event dafür, dass sowohl neue als auch erfahrene Spieler gemeinsam die neuesten Inhalte genießen können.

Ebenso wurde eine detaillierte Roadmap für den Rest des Jahres 2025 enthüllt, einschließlich neuer Dungeons, Descendants und mehr.

Um den Spielern den Zugang zu den Spielinformationen zu erleichtern, ist ab sofort die The First Descendant-Companion App für iOS- und Android-Geräte verfügbar. Die App ermöglicht es den Spielern, Details zu den Nachfahren einzusehen, den Forschungsfortschritt zu verfolgen, Fertigstellungs-Alerts zu erhalten und Informationen über Gegenstände und Bezugsquellen zu überprüfen.

Die App bietet bequemen Zugang zu Spielerinformationen und wichtigen Funktionen. Für zukünftige Updates sind interaktive Funktionen geplant, wie z.B. das Starten von Forschungen direkt über die App.