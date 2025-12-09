The First Descendant: Details zum Dezember-Update und Roadmap 2026

The First Descendant enthüllt im Entwickler-Livestream Details zum Dezember-Update und Roadmap für das erste Halbjahr 2026.

Das Team hinter The First Descendant hat neulich einen Developer Livestream veranstaltet und zahlreiche Updates vorgestellt.

Während des Livestreams wurde die Roadmap für das erste Halbjahr 2026 vorgestellt, die den Spielern einen Einblick in die kommenden Inhalte gab.

The First Descendant hat seine Roadmap für die erste Hälfte des Jahres 2026 vorgestellt, deren Schwerpunkt auf der Erweiterung der Kampf-Inhalte, der Verbesserung der Balance und der Optimierung des gesamten Farming-Loops liegt, um den Kernspaß des Spiels komplett neu zu erfinden.

Zu diesem Zweck werden monatlich neue Inhalts-Updates veröffentlicht und gleichzeitig kontinuierliche Anpassungen an den Nachfahren und Waffen vorgenommen.

Während des Livestreams gab das Entwicklerteam eine Vorschau darauf, was 2026 ansteht, und stellte Pläne zur Neuorganisation des Zyklus von der Zielsetzung über das Farmen bis hin zu herausfordernden Endgame-Inhalten vor. Die Spieler erhielten auch einen ersten Einblick in neue Inhalte, darunter die neue Breschen-Ortung.

Dadurch eröffnet sich eine weitläufige Goldfarm-Region, in der Felder und Missionen zufällig rotieren, was Wiederholungen reduziert. Für Spieler, die hochintensive Endgame-Action suchen, bietet der neue Onslaught-Modus eine separate Herausforderung. Vier Spieler-Gruppen stellen sich Wellen immer stärker werdender Gegner und platzieren strategisch Türme und Buffs, wobei sie die im Kampf gewonnenen Ressourcen einsetzen.

„Wir fügen nicht nur mehr Inhalte hinzu, sondern nehmen auch das Feedback der Community ernst, indem wir die besten Elemente des Spiels ausbauen und das Kern-Erlebnis neu organisieren und umgestalten, um es für die Spieler noch spannender und einladender zu machen, wenn das Spiel in seine nächste Phase eintritt“, so Minseok Joo, Creative Director von The First Descendant. „Wenn die Spieler wieder in die Welt von The First Descendant eintauchen, hoffen wir, dass sie eine neue Vision des Spiels entdecken, das sie kennen.“

Ab Februar 2026 kommt eine neue Nachfahrin, Dia, mit einer eigenen Storyline in Saison 3: Episode 3 ins Spiel.

Zu den bevorstehenden Plänen gehört auch eine umfassende Überarbeitung des Farming-Loops mit Funktionen wie dem Einsatz-Kommandosystem und dem Descendant Mission Dashboard, Verbesserung der Erfahrungen im Early Game durch den Boost Path 2.0, monatliche Updates in der Balance der Nachfahren und Waffenüberarbeitungen, sowie Optimierungen und Verbesserungen der Service-Stabilität, darunter neue Performance- und Optimierungs-Einstellungen. Der Hard-Modus der Void Intercept Battle wird ebenfalls zu einem neuen Endgame-Inhalt erneuert.

Updates in Saison 4

Die Saison 4, geplant im kommenden Sommer, wird Karels Geschichte und die letzte Schlacht beleuchten und schließlich einen neuen Mega-Dungeon vorstellen, der dem Umfang der Erzählung gerecht wird. Spieler können sich auf Missionen freuen, die größere Gefechte und eine dramatischere Darstellung als bei früheren Infiltrationsoperationen und Void Vessels umfassen.

Diese Saison bringt auch eine komplette Überarbeitung des Waffensystems mit sich. Die derzeitige Fortschrittsstruktur aus Forschung, Neuanpassung und Verstärkungskernen ist für die Spieler zu umständlich geworden und wird durch ein optimiertes System ersetzt. Transzendente Waffen werden im Hinblick auf Farming-Inhalte neu strukturiert, um ein völlig neues Waffensystem-Erlebnis zu schaffen.

Hier eine erste Liste der Ingame-Events, die aktuell bis Anfang 2026 laufen:

Event #1: “Warm Albion Winter” läuft vom 4. Dezember 2025 bis zum 5. Februar 2026 und bietet tägliche Anmeldungen mit kosmetischen Belohnungen wie Lunas spezielle Winter-Stage-Box und Haileys Medical Support Skin, Wachstumsmaterialien wie einem Descendant Purchase Ticket und einer Ultimate Weapon Selection Box und vielem mehr.

“Warm Albion Winter” läuft vom 4. Dezember 2025 bis zum 5. Februar 2026 und bietet tägliche Anmeldungen mit kosmetischen Belohnungen wie Lunas spezielle Winter-Stage-Box und Haileys Medical Support Skin, Wachstumsmaterialien wie einem Descendant Purchase Ticket und einer Ultimate Weapon Selection Box und vielem mehr. Event #2 : “First Steps of a New Descendant / Back to Albion” läuft vom 4. Dezember 2025 bis zum 5. Februar 2026. Neue und wiederkehrende Spieler können verschiedene Gegenstände erhalten, darunter die Nachfahrin Ines, verschiedene Waffen und eine Kiste mit Kristallisationskatalysatoren, Gold und Kuiper Shards.

: “First Steps of a New Descendant / Back to Albion” läuft vom 4. Dezember 2025 bis zum 5. Februar 2026. Neue und wiederkehrende Spieler können verschiedene Gegenstände erhalten, darunter die Nachfahrin Ines, verschiedene Waffen und eine Kiste mit Kristallisationskatalysatoren, Gold und Kuiper Shards. Event #3 : „Training week“ läuft vom 18. Dezember 2025 bis zum 15. Januar 2026, wobei EXP-Boosts auf Dungeons angewendet werden.

: „Training week“ läuft vom 18. Dezember 2025 bis zum 15. Januar 2026, wobei EXP-Boosts auf Dungeons angewendet werden. Web Event: „Year End Lounge Party“ läuft vom 18. Dezember 2025 bis zum 5. Januar 2026 über die offizielle Webseite. Spieler können den Gegenstand „Guide Visual“ (Lounge-exklusiver Guide-Kosmetikgegenstand) oder Vorfahren-Module und Kristallisationskatalysatoren erhalten.

Hier noch der Livestream: