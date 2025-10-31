The First Descendant: Dev-Livestream liefert wichtige Details zu Saison 3: Episode 2.

Am Mittwoch veranstalteten NEXON und das Team von The First Descendant einen Livestream und enthüllten darin die wichtigsten Details zu Saison 3: Episode 2, darunter die neue Nachfahrin Harris, den Supermassiven Rezeptor-Dungeon, ultimative Waffen, Trigger-Module, ein brandneues Handelssystem und vieles mehr.

Die neue Saison 3: Episode 2 umfasst unter anderem:

Fortschritt der Hauptstory und Special Events Nach dem vorherigen Kapitel, in dem Alpha von Karel gefangen genommen wurde, wird Alpha nun verhört. Die Nachfahren begeben sich in die Axion-Ebene, um die Rettungsmission zu starten. Anlässlich des Updates findet vom 6. November bis zum 4. Dezember 2025 ein neues saisonales Event statt, das Elemente der Hauptgeschichte und Inhalte aus dem Update enthält und allen Spielern die Möglichkeit bietet, daran teilzunehmen und Missionen zu absolvieren. Zu den Belohnungen für dieses besondere Event gehören Ecive, Brust-Anhänge und Materialien, mit denen Vorfahrenmodule neu eingestellt werden können. Vom 6. November bis zum 18. Dezember findet außerdem ein spezielles Login-Event statt, bei dem Spieler allein für das Einloggen verschiedene Belohnungen erhalten, darunter Serenas Reinigungsservice-Set.



Supermassiver Rezeptor-Dungeon Spieler können sich auf einen brandneuen Supermassiven Rezeptor-Dungeon freuen, der im Schwierigkeitsgrad „Schwer“ verfügbar ist und den Zugangsregeln für die Axion Plains entspricht. Der Dungeon kann über das Albion-Terminal, die Weltkarte oder über Leuchtfeuer innerhalb von Axion betreten werden. Dieser Dungeon dient als primärer Farming-Ort für die neue Nachfahrin Harris und die ultimative Waffe Schwarmherrscher und bietet wertvolle Belohnungen für diejenigen, die sich durchsetzen. Der wilde neue Boss Muster Flores greift Spieler in der Mitte der Karte mit mächtigen Lasern an, sodass Spieler das Angriffsmuster schnell erkennen müssen, um siegreich zu sein. Zu den Belohnungen für den Sieg gehören neue Module, während Spieler für den Abschluss ausgewählter Missionen neue externe Komponenten erhalten.



Bayonetta Kosmetikartikel & Skins Spieler können sich auf neue Kosmetikartikel und Skins freuen, die im November erscheinen, darunter auch kosmetische Items zum Thema Bayonetta. Dazu gehören ein Ganzkörper-Skin, der auf der Kultfigur basiert, Waffen-Skins, die von Bayonettas legendärer Pistole inspiriert sind, sowie ein exklusiver Make-up-Skin, spezielle Social Motions und Spawn-Effekte. Um das Debüt der Bayonetta-Kooperation zu feiern, findet vom 6. November bis zum 4. Dezember ein besonderes Event im Spiel statt, bei dem Spieler tägliche Missionen absolvieren können, um verschiedene Belohnungen zu erhalten, darunter ein „Ultimate Descendant Selection Box“-Ticket, mit dem sie zwischen Ultimate Lepic, Ajax oder Viessa wählen können.



Neuer Descendant: Harris Kernmechanik: Passive „Interne Giftkontrolle“: Diese passive Fertigkeit ermöglicht es Harris, bei jedem Einsatz einer Fertigkeit Gift zu gewinnen oder zu verbrauchen, und gewährt je nach Giftmenge verschiedene Effekte. Das Beherrschen dieser passiven Fertigkeit ist für Spieler unerlässlich, die das volle Potenzial von Harris ausschöpfen und ihre Leistung in herausfordernden Begegnungen maximieren möchten. Aktive Fertigkeiten: Zerschmetternder Ansturm : Stürmt vorwärts und vernichtet Feinde mit ihren beiden mechanischen Armen. Eilvorstoß : Führt einen langen Sprung mit ihren Armen aus und löst in der Luft einen mächtigen Bodenschlag aus. Gefahrenzone ausweisen : Erzeugt einen Bereich um sie herum, der Gegnern kontinuierlich Schaden zufügt. Müllentsorgung : Feuert einen Strahl aus ihren verlängerten mechanischen Armen ab, um Ziele aus der Ferne zu treffen.



Neue Ultimative Waffen Hypernova : Diese ultimative Waffe, die über den Battle Pass erhältlich ist, verfügt über eine Spezialaktion, mit der Spieler das Schwert werfen können, das in maximaler Entfernung in der Luft pausieren kann. Durch erneutes Aktivieren der Spezialaktion wird das Schwert zurückgerufen, wodurch ein schwarzes Loch entsteht, das alle Gegner in maximaler Entfernung anzieht. Schwarmherrscher : Diese Waffe ist im Supermassiven Rezeptor-Dungeon erhältlich und gewährt dem Nachfahren bei Treffern einen Inkubationseffekt. Bei maximaler Stackanzahl setzen die Schüsse Schockwanzen frei, die sich an Ziele heften, deren Bewegungen verfolgen und automatisch Gegner in der Nähe angreifen. Mehrere Treffer verursachen eine Entladung, die Schaden verursacht und Gegner betäubt, und aufeinanderfolgende Mehrfachtreffer lösen zusätzliche Entladungseffekte mit verheerenden Folgen aus.



Neue Trigger-Module Spannende neue Trigger-Module mit leistungsstarken Effekten, mit denen Spieler experimentieren können: Stählerner Vorkämpfer : Wenn eine Fertigkeit vom Typ „Zusammenstoß“ trifft, verursacht sie regelmäßig AOE-Schaden um den Nachfahren herum. Relatives Tempo: Wenn Spieler Feinden mit einer Verlangsamungsfertigkeit Schaden zufügen, werden Stacks aufgebaut. Bei Erreichen von 50 Stacks löst ein Schwachpunkt-Schuss eine Explosion an dieser Stelle aus. Domino-Effekt: Durch den Einsatz von Fertigkeiten erhält der Nachfahre Stacks, die er mit einer Kettenfertigkeit in einen Buff umwandeln kann, der den Wirkungsbereich der Fertigkeit vergrößert und die Stärke von Feuerfertigkeiten erhöht.



Neue Vorfahrenmodule Das Vorfahrenmodul ist ein neu hinzugefügter Modultyp, der ausschließlich in Descendant-Modulslots ausgerüstet werden kann. Zufällige Attribute: Mehrere Attribute werden eindeutig generiert, darunter: Sockeltyp, erforderlicher Nachfahre, erforderlicher Meisterschaftsrang, Anzahl und Typ der Optionen und Optionswerte. Spieler können die Anzahl, Art und Werte der Optionen neu einstellen, aber die folgenden Attribute können nicht geändert werden: Sockeltyp, erforderlicher Nachfahre, erforderlicher Meisterschaftsrang und Kapazität. Nicht mehr benötigte Module können demontiert werden, und alle gesammelten Vorfahrenmodule können innerhalb des Systems separat angezeigt und verwaltet werden. Das Vorfahrenmodul wird nach dem Dezember-Update handelbar sein.



Bevorstehende Balance-Aktualisierung – Hailey Das bevorstehende monatliche Balance-Update konzentriert sich auf Hailey, verbessert die Effizienz ihrer aktuellen Fähigkeiten und erweitert ihre Build-Vielfalt durch zwei neue Transzendenz-Module. Der Schaden ihrer Grundfähigkeit wird erhöht und ihre dritte Fähigkeit wird optimiert, um nach der Aktivierung eine flüssigere Bewegung zu ermöglichen. Das transzendente Modul Kryo-Clusterschuss wird verstärkt, und ihre erste Fertigkeit kann bis zu 18 Projektile abfeuern. Außerdem werden zwei neue transzendente Module eingeführt: „Getarnte Hinterhalt-Schüsse”, das Haileys präzisionsbasierten Kampf verstärken soll, und „Kaltes Herz ”, das Haileys Nahkampf und Farming-Effizienz verbessern soll.



Neues In-Game-Handelssystem Spieler können das neu eingeführte Handelssystem nutzen, um Trigger-Module und Vorfahrenmodule untereinander auszutauschen. Durch das Erreichen eines höheren Meisterrangs können Spieler ihr Handelslimit erhöhen, um handelbare Module auszutauschen, die in der Benutzeroberfläche für Gegenstände als handelbar gekennzeichnet werden.

