The First Descendant: Endgame mit ultimativen Waffen und mehr

Das Endgame von The First Descendant wird sich sehen lassen können. Ein neues Video deutet an, was euch erwartet.

Mit einem neuen Video stimmt euch Nexon auf The First Descendant ein und insbesondere darauf, was euch am Ende erwartet. So könnt ihr am Ende alle spielbaren Descendants freischalten und noch dazu ultimative Waffen erforschen, die euren Angriffen mehr Gewicht verleihen und einzigartige Fähigkeiten mit sich bringen.

Auch über das Endgame hinaus möchte Nexon weitere Descendants zur Verfügung stellen und neue Waffen ins Spiel bringen. Bis es soweit ist, sollt ihr aber auch die Gelegenheit haben, Missionen erneut zu spielen, um Belohnungen freizuschalten. Hierfür wird der Schwierigkeitsgrad angehoben.

Zur Verfügung werden außerdem Special Operations stehen, bei denen es sich um die wohl herausforderndsten Inhalte des Spiels handeln wird. Diese rundenbasierten Missionen legen den Fokus auf den Kampf und ihr müsst euch gegen Wellen von Angreifern behaupten. Drei verschiedene Special Operations werden angeboten, wobei jede Art einen anderen Schwerpunkt setzt.

Ebenfalls angeteast werden die sogenannten Void Intercept Battles, bei denen ihr in Arenen gegen gigantische Gegner antreten werdet. Hierbei handelt es sich demnach wohl um Raid Bosses, die ihr gemeinsam mit anderen Spielern erledigen könnt, um entsprechend exklusive Belohnungen freizuschalten, darunter neue Descendants und Waffen.

The First Descendant erscheint am 2. Juli für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und den PC.