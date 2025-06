The First Descendant: Exklusive Season 3: Breakthrough-Updates im Dev Livestream enthüllt

Autor:, in / The First Descendant

Zu The First Descendant wurden exklusive Season 3: Breakthrough-Updates im Dev Livestream enthüllt.

NEXON hat heute in einem ausführlichen Livestream zu The First Descendant Einblicke in das kommende Update für Season 3: Breakthrough geboten.

Außerdem wurden der External Component Augmentation Core, Balancing-Anpassungen, Verbesserungen der Void Erosion Purge und Void Intercept Battles, sommerliche Anpassungsmöglichkeiten und Events und mehr vorgestellt.

Zur Feier des einjährigen Jubiläums von The First Descendant veranstaltet Nexon zudem am 1. Juli um 4 Uhr das „Descendant Fest”, ein spezielles Showcase-Event, bei dem das Team neue Details zum kommenden Breakthrough-Update enthüllt und einen Blick auf die künftige Roadmap wirft.

Um die Feierlichkeiten einzuleiten, wurde eine Webseite zum ersten Jahrestag eingerichtet, die den Spielern einen genaueren Einblick in die Jubiläumsveranstaltungen gibt und eine Reihe von digitalen Gütern zum Download anbietet, darunter Hintergrundbilder und mehr.