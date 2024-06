Autor:, in / The First Descendant

Frische Informationen und brandneue Videos zum Release von The First Descendant am 2. Juli 2024.

NEXON und NEXON Games veröffentlichten im Zuge ihrer laufenden Vorbereitungen für den Release ihres Free-to-Play-Looter-Shooters The First Descendant eine neue Folge ihrer Dev-Talk-Videoreihe.

Darin stimmen Creative Director Joo Minsok, Produzent Lee Beom-jun und der Rest des Teams die Spieler mit noch nie gesehenem Material, neuen Details sowie brandneuen Charakter-Trailern auf die Veröffentlichung am 2. Juli ein. Um den Einstieg noch weiter zu erleichtern, kann The First Descendant bereits ab 9 Uhr am 1. Juli auf PC via Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One oder NVIDIA GeForce Now heruntergeladen werden.

So können sich Descendants am Dienstag, den 2. Juli 2024, direkt in den Kampf um Ingris stürzen.

Im neuesten Dev-Talk zu The First Descendant, der unten zu sehen ist, gibt es neue Informationen zu den Weiterentwicklungsoptionen der Charaktere und wie Descendants im Game vorankommen.

Darüber hinaus wird das Team zum Release am Dienstag, den 2. Juli, ein weiteres Dev-Talk-Video veröffentlichen, in dem die ersten Saisons nach dem Start, neue Charaktere, Anpassungen, die In-Game-Economy und mehr behandelt werden.