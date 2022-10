The First Descendant: Gameplay-Videos aus der Steam Beta

Autor:, in / The First Descendant

In zwei neuen Videos könnt ihr euch Gameplay aus der The First Descendant Beta anschauen.

Ab sofort könnt ihr euch in zwei neuen Videos zu The First Descendant Spielszenen aus dem Koop-Shooter anschauen.

Vom 20. bis zum 26.10 läuft die Beta von The First Descendant auf Steam. Wir haben die Gelegenheit genutzt und euch Gameplay-Videos aus der Beta aufgenommen.

The First Descendant ist ein kooperativer Third-Person-Action-RPG-Shooter wo ihr euch etlichen Gegnern entgegenstellen müsst. Natürlich wird in The First Descendant euer Einsatz gegen die Invasoren belohnt: Ihr erhaltet neben Erfahrungspunkten, die ihr benötigt, um euren Charakter mit Fähigkeiten auszustatten, auch Waffen und Ausrüstungsgegenstände, die euch stärker und widerstandsfähiger machen. Wir haben hier also einen Looter-Shooter, wie er im Buche steht! Wie ist eure Meinung zu The First Descendant?

