The First Descendant: Neue Funktionen und Verbesserungen live

Das April-Update von The First Descendant liefert neue Funktionen und Verbesserungen.

NEXON veröffentlicht Staffel 2 Episode 2 für den Free-to-play-Looter-Shooter The First Descendant. Das April-Update sorgt für ein überarbeitetes Einsteigererlebnis mit neuen Guide Quests und einer vereinfachten Hauptquest. Jetzt ist also der perfekte Zeitpunkt für neue Spieler, in The First Descendant einzutauchen, und für erfahrene Spieler, den Titel neu zu entdecken.

Das Update enthält außerdem die Geschichte von Descendant Blair, eine Spielfilmsequenz sowie „Ultimate Blair“, die dem Fan-Favoriten eine neue Hintergrundgeschichte und eine mächtige Fähigkeit verleiht.

Außerdem gibt es einen Void Erosion ‚Challenge‘-Modus, ein neues Abzeichen-System, ein neues Reaktor-/Externe-Komponenten-Optionen-Verbesserungs-System, fünf neue Externe-Komponenten-Sets, mehrere neue Skin-Updates und neue In-Game-Events.

Den Developer Livestream gibt es hier:

Das ‘Ultimate Blair’-Video:

Die Updates der neuen Season:

Neuer Content Neuer Ultimate: ‚Ultimate Blair‘ Modifikations-Module für Ultimate Blair (Killer Recipe & Next-level Recipe) Deutlich veränderter Mechanismus mit neu hinzugefügten Skill-Modulen Kann durch das Farmen amorpher Materialien in Infiltrationsoperationen und Außenposten erhalten werden



Killer Recipe Ein Modul, das Blair in einen Descendant mit höherem Fertigkeitsnutzen verwandelt

Ändert die passive Fertigkeit und die Fertigkeiten 1, 2 und 4

Passive Fertigkeit „A Feast of Flavors“: Erhöht die Skills, die kritische Trefferquote und den Schaden durch kritische Treffer, wenn Gegner mit „Burn“ angegriffen werden

Skill 1 „Spicy Meatball“: Implementiert die Funktion zum Abschuss von Meatballs auf gegnerische Ziele und erhöht die Benutzerfreundlichkeit erheblich.

Skill 2 „Temperature Check“: Führt einen Mechanismus zur sofortigen MP-Erholung ein, wenn der passive Skill aktiv ist

Skill 4 „Splendid Banquet“: Ermöglicht die Auswahl von Gegnern, um Projektile abzufeuern Next-Level Recipe Ein Skill-Modul, das äußerst interessante Builds hervorbringen dürfte

Skill 1 „Merciless Arson“: Erzeugt bei jeder Bewegung automatisch Flame Zones. Erwartete Synergie nach Einstellung des Kerns der Bewegungsgeschwindigkeit

Ändert Skill 3 in „Catering“: Ändert die nach vorne ausgestoßenen Flammen von direktem Feuer zu fächerförmig

Neue Descendant-Story zu Blair & In-Game Cinematic Void Erosion ‘Challenge‘-Modus Neues Abzeichen-System

Neues Reaktor/Externe-Komponenten-Optionen-Verbesserungs-System

5 neue Externe-Komponenten-Sets Neue Skin-Updates:

Spieler können jetzt den „Dandy Corn“ Unisex-Skin nutzen Ab dem 30. April können sich die Spieler auf den Ganzkörper-Skin „Albion Academy Summer Uniform“ freuen.



Void Erosion ‚Challenge‘-Modus Inhalt exklusiv für Spieler, die Void Erosion Normal ‚Stufe 30‘ abgeschlossen haben Erhöhter Schwierigkeitsgrad im Vergleich zur bestehenden Void Erosion ‚Stufe 30‘. Insgesamt 5 Ebenen mit einmaligen Belohnungen pro ID, die nach Abschluss jeder Ebene vergeben werden Ranglistensystem basierend auf der Anzahl der maximal gemeisterten Ebenen und Abschlussrekorden Es ist geplant, am Ende von Staffel 2 Episode 2 „Abzeichen“, eine regelmäßige Ehrenbelohnung, an die 100 besten Spieler für jeden Descendant zu vergeben „Abzeichen“ können optional vor dem Namen des Descendant getragen werden



Verbesserungen für Einsteiger Guide-Quests für Einsteiger hinzugefügt Vereinfachte Hauptquests Neu organisierte Early-Game-Felder Hinzufügung eines Web-Guides im Spiel Anpassung des Schwierigkeitsgrads für Ultimate Bunny Farming

Neue Ingame-Events Ab dem 17. April haben die Spieler die Möglichkeit, an den Herausforderungen „Ingris Guardian Blair“ und „Weekly Fire Support“ teilzunehmen. Ein neues on-time Event beginnt am 17. April und läuft bis zum 24. April. Spieler, die sich während des Event-Zeitraums einloggen, erhalten die „Surprise Egg“-Social Motion als Geschenk Das laufende Saison 2 Episode 2 Update-Event wird fortgesetzt und bietet Spielern die Chance, Ultimate Bunny oder Haley Skins zu verdienen. Das Event läuft noch bis zum 12. Juni.

QoL-Verbesserungen Neues Abzeichen-System Struktur für den Erwerb von Abzeichen durch den Abschluss von Achievements System zur Verbesserung des Ranges und des Aussehens beim Erwerb von doppelten Abzeichen Implementierung der Anzeige von Abzeichen auf Namensschildern und Namenskarten Ein System, das es Spielern ermöglicht, anderen Spielern ihre Erfolge aus dem Hauptspiel zu zeigen Neues Reaktor-/Externe-Komponenten-Optionen-Verbesserungs-System System zur Steigerung der maximalen Optionswerte durch Hinzufügen von Materialien in Reaktoren und externe Komponenten Materialien können durch den Abbau von Reaktoren/externen Komponenten erhalten werden Ein Grinding-System, mit dem die Spieler ihre gewünschten Optionen auf die Maximalwerte ausbauen können Neue Externe Komponenten (5 Sets) Fire Brand: Maximiert die Effekte von Flammenattribut-Fertigkeiten durch „Burn“-Auslöser, die auf die meisten Flammenattribut-Descendant-Skills angewendet werden Plague: Ein Set, das mit Giftattribut-Descendants verwandt ist, erhöht die Skill-Power erheblich, wenn es getragen wird, da Giftattribut-Descendants hauptsächlich als Skill-Händler verwendet werden. Enlightened Mage: Entworfen unter Berücksichtigung des Schadenszyklus von Nicht-Attribut-Descendants, Implementierung von stärkerem Schaden im nächsten Schadenszyklus Moving Fortress: Verbessert den Nutzen der Verteidigungswerte für alle Descendants. Verbindet die Verteidigung mit erlittenem DMG, stärkt sofort die grundlegende Überlebensfähigkeit der Descendants und verhindert plötzlichen Tod. Shell Crusher: Berücksichtigt die Notwendigkeit von Voltia aufgrund der Zunahme von Monstern mit Barrieren/Schilden. Bietet zusätzlich Mittel zum Entfernen von Barrieren/Schilden

PAX East 2025 Teilnahme-Ankündigung Am 11. Mai (Sonntag) um 18 Uhr wird auf der PAX East 2025 sowohl online als auch offline ein Entwickler-Livestream abgehalten. Dort gibt es neue Informationen über einige der mit Spannung erwarteten neuen Inhalte von Season 3.



Spieler können sich auch auf das nächste große Update im Mai freuen, welches das lang ersehnte Dynamic Motion-Feature, neue Skins, Verbesserungen des Party-Findungssystems, neue Sticker- und Rahmenfunktionen im Fotomodus sowie verschiedene andere Änderungen einführen wird, die das Spielerlebnis verbessern.