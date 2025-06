The First Descendant: Neuer Trailer zum Durchbruch-Update enthüllt

Autor:, in / The First Descendant

The First Descendant enthüllt einem neuen Trailer das Durchbruch-Update, das im August erscheint.

NEXON hat einen brandneuen Trailer für seinen Looter-Shooter The First Descendant veröffentlicht. Der Trailer bietet einen Einblick in die spektakuläre Action der kommenden Season 3: Durchbruch, die am 7. August erscheint.

Spieler können ab dem 24. Juli in die Demo der Season 3: Durchbruch einsteigen, die aufregende neue Inhalte wie das riesige Axion Plains-Feld, das Hover Bike-Fahrzeug und den Colossus Field Raid enthält.

Bis zum 7. August kann man sich darüber hinaus schon vorregistrieren, um exklusive Belohnungen zu erhalten, darunter eine Descendant Selection Box, einen besonderen Titel und Meilenstein-Boni wie ein Transcendent Module und eine Ultimate Weapon Selection Box.

Wenn die Gesamtzahl der Vorregistrierungen eine Million erreicht, werden die Fans, die sich vorregistrieren, auch eine Ultimate Descendant Selection Box freischalten. Das Entwicklerteam veranstaltet am 12. Juni eine Livestream-Session auf dem offiziellen YouTube-Kanal, in der es neue Details zum Durchbruch-Update sowie die kommenden Pläne für Juni und Juli vorstellt.

Außerdem können sich die Spieler auf das The Descendant Fest freuen, ein spezielles Showcase-Event am 2. Juli, das den ersten Jahrestag von The First Descendant feiert. Das Event wird neue Details über das kommende Update enthüllen und einen Blick auf die zukünftige Roadmap bieten.