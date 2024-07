The First Descendant: Post-Launch Roadmap enthüllt

Autor:, in / The First Descendant

Die Post-Launch Roadmap zu The First Descendant enthüllt weitere Dungeons, spielbare Charaktere und mehr.

Gestern feierte der Free-to-Play-Looter-Shooter The First Descendant seinen Release auf Xbox, PlayStation, PC und GeFore NOW.

In einem Video zeigte der Entwickler, was Spieler nach dem Launch des Spiels an Inhalten erwarten können.

Die Post-Launch-Roadmap umfasst demnach neben der jetzt laufenden Pre-Season auch zwei weitere Seasons. Sie enthalten bis Ende des Jahres neue Dungeons, spielbare Descendants, Waffen, Skins und mehr.

Konnten ihr schon trotz des Ausfalls von Xbox Live gestern schon in das Spiel hineinschauen?