The First Descendant: Release-Termin wird in Kürze enthüllt

The First Descendant verrät in einem Teaser-Trailer, dass der Release-Termin in Kürze enthüllt wird.

In einem neuen Teaser-Trailer zu The First Descendant wird bekannt gegeben, dass der Release-Termin des Spiels in Kürze enthüllt wird. Allem Anschein nach wird The First Descendant den Veröffentlichungstermin beim Summer Game Fest im Juni verraten. Soweit wurde jedoch nur verkündet, dass der offizielle Starttermin für The First Descendant am 7. Juni verkündet wird.

The First Descendant erscheint für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC. Hier gibt es den Teaser-Trailer zu sehen: