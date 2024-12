The First Descendant: Season 2, gratis Descendant, Ultimate Bunny und mehr

Autor:, in / The First Descendant

The First Descendant Season 2: Void Chaser jetzt erhältlich. Hier gibt es alle Details, neue Videos und mehr Eindrücke.

NEXON und NEXON Games veröffentlichen heute Season 2: Void Chaser für ihren kostenlosen Looter-Shooter The First Descendant für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series X|S und PC via Steam.

The First Descendant wurde kürzlich mit dem prestigeträchtigen PS Partner Award als einer der erfolgreichsten Titel des Jahres ausgezeichnet und setzt seine Dynamik fort, indem es Spieler einlädt, in die Geschichte von Albion einzutauchen, während Descendants auf der Suche nach dem „Eisernen Herzen“ mysteriösen Signalen aus dem Void Abyss folgen.

Im Rahmen des Season 2-Events können sich Spieler außerdem einen kostenlosen Descendant ihrer Wahl und Ultimate Bunny sichern.

Spieler können jetzt in Season 2: Void Chaser eine Reihe neuer Inhalte entdecken:

Holiday Galore – Die Festzeit ist in Albion angekommen! Die Stadt wurde neu dekoriert und bereitet die Bühne für ein unvergessliches Fest. Spieler entdecken den Weihnachtszauber und neue Skins, kosmetische Gegenstände und Emotes rund um die Feiertage im Shop, mit denen sie ihr Spielererlebnis personalisieren können.

Holiday Events (mit vielen Belohnugen) – Die saisonalen Events bringen Weihnachtsstimmung ins Spiel und stecken voller Möglichkeiten, sich exklusive Belohnungen zu sichern:

Winter Festival Attendance Check Event

Spieler starten in Season 2 mit einem besonderen Leckerbissen! Wer sich während der Season zum ersten Mal anmeldet, erhält einen Descendant-Tauschtoken, der einen Descendant nach Wahl freischaltet.

Für 14 Anmeldungen während der Season 2 erhält man spezielle Tokens, die entweder gegen die Forschungsmaterialkiste von Ultimate Bunny (um Ultimate Bunny freizuschalten) oder eine Versorgungskiste mit kosmetischen Gegenständen für Season 2 eingetauscht werden können.

Darüber hinaus bietet das Login-Event zum Winterfest eine Vielzahl von Belohnungen, darunter Tokens für Descendant-Verbesserungsgegenstände.

Anais’ Winter Festival Event

Spieler stürzen sich in eine Reihe von Einzelspieler- und Koop-Missionen, die ab Beginn der zweiten Season verfügbar sind. Durch das Abschließen dieser Missionen erhalten sie wertvolle Gegenstände zur Charakter- und Waffenverbesserung, die dabei helfen, ihre Descendants zu stärken.

Descendant Year-End Celebration Event

Spieler können die Season mit besonderen Gameplay-Missionen feiern, Herausforderungen abschließen und einzigartige Anpassungsgegenstände sammeln, darunter den festlichen Feiertags-Skin und einen Rückenzusatz für ihren Begleiter.

Neuer Descendant: Keelan – Keelan gehört zu H.O.U.N.D, einer spezialisierten Aufklärungseinheit für Void Vessel-Operationen, und schließt sich dem Kampf um Albion an. Er besitzt Gift-Fähigkeiten und einen Dash-Skill, mit dem er Feinde durchbohrt.

Neuer Dungeon: Void Vessel – Ein nicht identifiziertes, verlassenes Schiff wurde tief im Void entdeckt. In diesem neuen Dungeon wartet ein furchterregender Boss namens Dread Armor auf die Descendants.

Er ist nicht nur riesig, seine Waffen entwickeln sich auch mit jeder Phase weiter – von einer Handfeuerwaffe und einem Schild zu zwei Nahkampfwaffen und schließlich zu zwei Handfeuerwaffen. Void Vessel ist sowohl auf dem normalen als auch auf dem schweren Schwierigkeitsgrad verfügbar, und der Sieg über Dread Armor belohnt Spieler mit Keelan und einem neuen Begleiter.

Neuer Arche-Begleiter – Aus dem genetischen Material des Void Vessels wurde eine vertraute Lebensform der alten Descendants wiederhergestellt. Der Arche-Begleiter unterstützt die Descendants im Kampf und steht zudem immer bereit für ein paar Streicheleinheiten.

Neue Sharen-Story-Quest – Nach dem gescheiterten Anschlag auf den Cyborg Vulgus erhielt Sharen einen neuen, von Arche angetriebenen Körper. In verschiedenen neuen Story-Quests lüften Spieler nun die Geheimnisse Sharens und ihres Erzfeinds.

Neue Ultimate Sharen – Entfesselt die Fähigkeiten von Ultimate Sharen: Area Suppression schleudert Dolche in einem 360-Grad-Radius mit verheerender Wirkung, während Caught in an Ambush das Bewegungstempo erhöht, die Abklingzeit von Skills verringert und die Tarnung nach dem Töten von Feinden reaktiviert. Im Stealth-Modus kann Ultimate Sharen jetzt Fallen ausweichen, was sie zur perfekten Infiltratorin macht, um der Entdeckung durch Feinde im Void Vessel zu entgehen.

Neue ultimative Waffe „Hammer and Anvil“ – Anstelle einer Zielfunktion unterstützt „Hammer and Anvil“ einen Feuermoduswechsel in den Anvil-Modus. Wenn man die Zieltaste drückt, schaltet die Waffe in den Anvil-Modus und feuert ein einzelnes explosives Projektil ab, das nach einer bestimmten Zeitspanne detoniert und Kugeln in alle Richtungen freisetzt.

Neue ultimative Waffe „Voltia“ – Die Voltia Beam Rifle, die kostenlos über den Season 2 Battle Pass erhältlich ist, nutzt die in Bunnys Anzug integrierte Technologie der elektrischen Stromentladung und sendet Energie aus, die Schaden an Feinde in der Umgebung des ursprünglichen Ziels anrichtet.

Als einzige Feuerwaffe kann Voltia Anti-Void-Schilde durchbrechen, die normalerweise nur durch Skills zerstört werden können, was sie in Void Vessel-Missionen unglaublich wertvoll macht.

Hier geht es zu weiteren Event-Details in The First Descendant.

Spieler können sich außerdem auf weitere Updates im Rahmen von Season 2: Void Chaser am 16. Januar freuen, zum Beispiel:

Neuer Descendant: Ines Raya

Neues “Void Abyss” Intercept Battle – Defiler

Neue Mission: Void Erosion Control

Neues Descendant-Bundle

Der neue Trailer zu den Battle Pass-Rewards:

Der Charakter-Trailer für den neuen Descendant Keelan: