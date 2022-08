The First Descendant: Teaser-Trailer zum kostenlosen Looter-Shooter

Autor:, in / The First Descendant

Einen Vorgeschmack auf den Trailer zur gamescom gibt heute ein frischer Teaser zum kostenlosen Looter-Shooter The First Descendant.

NEXON hat heute einen neuen Teaser-Trailer für seinen kommenden kooperativen Third-Person-Action-RPG-Shooter The First Descendant veröffentlicht.

Mit frischem Gameplay und Unreal Engine 5-Grafik, die von NEXON Games entwickelt wurde, gibt der neueste Teaser den Spielern einen Vorgeschmack auf den actiongeladenen Trailer, der später in diesem Monat auf der Gamescom 2022 enthüllt wird.

The First Descendant, das zuvor unter dem Codenamen „Project Magnum“ in einem offiziellen Sony-Trailer enthüllt wurde, ist ein kostenloser kooperativer Looter-Shooter mit hochwertiger Grafik, der mit der Unreal Engine 5 entwickelt wurde.

Ihr spielt einen Descendant mit mysteriösen geerbten Kräften und kämpft, um die Menschheit vor außerirdischen Invasoren zu schützen. Das Gameplay umfasst strategische Bosskämpfe mit 4-Spieler-Taktik, Enterhaken, einzigartige Charakterfähigkeiten, fesselndes Gunplay und jede Menge Plünderungen.

Nach dem Absolvieren von Missionen und dem Besiegen riesiger Bosse können die Spieler mächtige neue Charaktere, Ausrüstung und Upgrades freischalten.

NEXON freut sich darauf, auf der Gamescom Online im August mehr von The First Descendant zu zeigen – und für Spieler, die unbedingt einen Blick auf den Looter-Shooter werfen wollen, sind ab sofort Beta-Anmeldungen auf der Steam-Seite des Spiels möglich. Die geschlossene PC-Beta wird voraussichtlich im Herbst dieses Jahres starten.

The First Descendant befindet sich derzeit in Entwicklung und soll auf Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen.

Features

4-Spieler-Koop-Spiel – Verbindet euch mit anderen Spielern für strategische Koop-Schlachten mit vier Spielern. Die erstaunlichen Kräfte und Fähigkeiten eines jeden Spielers führen zu taktischen Kämpfen um den Sieg.

Charmante und einzigartige Charaktere – Spielt als verschiedene Charaktere, jeder mit einem eigenen Konzept und Kampfstil. Die Charaktere werden über anpassbare Elemente verfügen, die es den Spielern ermöglichen, die Charakterdekoration zu unterstützen. Verpasst nicht eure Chance, während des geschlossenen Betatests im Herbst in die Rolle von zwölf verschiedenen Charakteren zu schlüpfen.

Spannende Kämpfe, dynamische Action, mehrere Fähigkeiten und einzigartige Waffen – Erlebt spannende Kämpfe mit verschiedenen Charakteren, jeder mit einzigartigen Fähigkeiten, freien Bewegungen und Kettenaktionen durch Enterhaken, bunte Schusswaffen und zusätzliche Effekte. Die Spieler kreieren den Kampfstil, den sie wünschen!

Kämpft gegen riesige Bossmonster – Kämpft gegen riesige Bossmonster mit unterschiedlichen Erscheinungsbildern und Fähigkeiten. Verschiedene Kräfte und Schwierigkeitsgrade regen den Kampfgeist des Spielers an, während ihr darum kämpft, im Kampf nicht zu fallen. Zielt auf die Gimmicks des Bosses, um ein kompakteres und strategischeres Teamspiel zu erleben.

Motivierendes Spiel und Wachstum – Rüstet eure Charaktere mit 3 Waffen, 4 sekundären Ausrüstungsgegenständen und verschiedenen Subwaffen aus. Benutzt und wechselt die Ausrüstung je nach Art der Kämpfe, denen ihr begegnet. Neue Ausrüstungsgegenstände fördern das Wachstum des Charakters, indem sie verschiedene Teile kombinieren, die Werte des Charakters und der Waffe verbessern oder eine neue Fähigkeit hinzufügen. Erhaltet neue Gegenstände durch das Lösen von Szenario-Missionen oder in den Weltmissionen, in denen Kooperation entscheidend ist. Benutzt neue Gegenstände, um euch mit komplexeren Aufgaben herauszufordern!