The First Descendant: Über 10 Millionen Spieler in der ersten Woche

In der ersten Woche nach Veröffentlichung wurde der Free-to-Play-Loot-Shooter The First Descendant von über zehn Millionen Spielern gespielt.

Vor etwas mehr als einer Woche veröffentlichte Nexon den Free-to-Play-Loot-Shooter The First Descendant für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC.

Neben Lob für sein rasantes Gameplay musste der Shooter auch einiges an Kritik für eintöniges Missionsdesign, ausufernde Mikrotransaktionen und fragwürdige Verwertung von Spielerdaten hinnehmen.

Trotz der Kritikpunkte konnte The First Descendant bereits in der ersten Woche nach Veröffentlichung über zehn Millionen Spieler in seinen Bann ziehen, wie der offizielle X-Account des Spiels jetzt verkündet:

„Wir haben in nur 7 Tagen 10 Millionen Descendants erreicht! Danke euch allen für eure großartige Unterstützung und Liebe. Das bedeutet uns alles. Wir werden unser Bestes tun, um euch großartige Erlebnisse zu bieten. Wir können es kaum erwarten, diese Reise gemeinsam fortzusetzen!“