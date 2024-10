The First Descendant: Ultimate Freya schießt scharf im Preview-Video

Autor:, in / The First Descendant

Im zweiten Preview-Video für das Season 1-Update von The First Descendant nimmt Ultimate Freya ihre Gegner aufs Korn.

Das zweite Update für die laufende Season 1 von The First Descendant steht in den Startlöchern und wird am 10. Oktober für das Free-to-Play-Actionspiel ausgerollt.

In einem zweiten Vorschau-Video treffen Spieler auf die mächtige Ultimate Freya, erleben einen neuen Void Intercept-Bosskampf und werden in Halloween-Stimmung versetzt.