The First Descendant: Ultimate Luna verzaubert das Schlachtfeld

Mit dem Lounge-Update für The First Descendant betritt Ultimate Luna das Schlachtfeld!

NEXON veröffentlicht ein elektrisierendes neues Update für seinen Looter-Shooter The First Descendant.

Es enthält eine Ultimate-Version der Nachfahrin Luna, die Lounge, neue Trigger-Module und vieles mehr. Damit wird die kontinuierliche Erweiterung des Spiels mit frischen Inhalten und aufregenden Features fortgesetzt.

Außerdem bringt das Update neue Ingame-Events, den Gefährten Snowy Sled Dog sowie eine komplette Überarbeitung des Nachfahren Lepic mit sich.

Das neue Update führt eine Ultimate-Version der Nachfahrin Luna ein: Ultimate Luna. In dieser Form erhält sie zwei neue Upgrade-Module. Das Modul Battlefield Concert ermöglicht ihr, über große Distanzen Schaden auszuteilen, während das Modul Battlefield Artist es ihr erlaubt, Schusswaffen zu führen.

Spieler dürfen sich außerdem auf die Einführung der Lounge freuen – ein dedizierter Bereich in Albion, in dem sie entspannen und ihre Nachfahren präsentieren können.

Dort lassen sich zahlreiche Sammlerstücke wie Nachfahren, Gefährten und Hoverbikes zur Schau stellen. Nachfahren können in der Lounge platziert werden, um mit Spielern zu sprechen oder bestimmte Aktionen auszuführen, etwa auf der Couch sitzend zu musizieren oder zu zeichnen.

So können sich Spieler schon jetzt ihr persönliches Zuhause einrichten und sich auf ein kommendes Update vorbereiten, das auch den Besuch anderer Lounges ermöglicht.

Darüber hinaus warten spannende neue Trigger-Module mit mächtigen Effekten in den Axion Plains:

Storm Bullet erzeugt am Einschlagspunkt einer durchdringenden Projektil-Fähigkeit ein statisches, kugelförmiges Feld, das Gegnern kontinuierlich Schaden zufügt.

Tactical Acceleration verstärkt für kurze Zeit die Schuss- und Bewegungsfähigkeiten des Spielers und nahegelegener Teammitglieder, wenn eine Versorgungs-Fähigkeit eingesetzt wird.

Blazing Zone erschafft beim Einsatz einer Zieh-Fähigkeit ein statisches, kugelförmiges Feld, das am Aktivierungspunkt kontinuierlich Schaden verursacht. Diese neuen Trigger-Module können in Axion gefarmt werden.

Neben den neuen Trigger-Modulen wird ein zusätzlicher Gefährte eingeführt: der Snowy Sled Dog, der mit seiner einzigartigen Fähigkeit die MP von Nachfahren wiederherstellt, was ihn zum perfekten Support für Skill-basierte Damage Dealer macht.

Der Nachfahre Lepic wurde grundlegend überarbeitet. Dank verbesserter Mobilität kann er sich nun schneller mit Verbündeten zusammenschließen und bietet auch auf Distanz zuverlässige Unterstützung. Granaten verfügen nun über Synergien, die Brand-Effekte verstärken: Brennende Gegner erleiden dadurch zusätzlichen Schaden. Lepics zweite Fähigkeit, Overclock, erhöht die Feuerrate drastisch und verursacht hohen DPS. Außerdem wurde am Balancing der Nachfahren Blair, Freyna und Bunny geschraubt.

Das Update bietet zudem zahlreiche Quality-of-Life-Verbesserungen: Spieler können nun die Builds anderer Nachfahren in den Ranglisten einsehen. Des Weiteren wurde die Gruppensuche verbessert, sodass leichter passende Teams anhand von Empfehlungen gebildet werden können.

Zur Feier des Updates starten verschiedene Ingame-Events. Das erste Event, Sing Along with Luna, unterstützt Spieler beim Aufleveln der neuen Ultimate Luna.

Durch den Abschluss von Missionen wie der Freischaltung Ultimate Lunas oder der Zuweisung von Modul-Sockeln können wertvolle Belohnungen verdient werden, darunter der Photon Imprinter, der Crystallization Catalyst und der (Rücken-Aufsatz) Full Moon Guitarist. Im Anschluss folgt das Event Collectible Merchants COLLEC-T and EDI-T have arrived!, in dem zwei neue Sammlerwarenhändler in Albion einzigartige Objekte für die Lounge anbieten.

Durch den Abschluss von Missionen wie den 400% Infiltration Operations oder Wall Crasher Interceptions lassen sich Sammelmünzen verdienen, die gegen diese besonderen Items eingetauscht werden können.

Zudem wartet Luna’s Music Journal, ein tägliches Login-Event, bei dem Belohnungen wie der Crystallization Catalyst, Precise Ion Accelerator oder der exklusive (Brust-Aufsatz) Luna MC Nametag erhältlich sind.

Abgerundet wird das Update durch eine Vielzahl neuer Skins, mit denen Spieler ihre Charaktere individuell gestalten können. Dazu gehören der Ultimate-Luna-Ganzkörper-Skin und -Rücken-Aufsatz sowie der Serena-Premium-Skin Ancient Angel.