Schaut euch hier den The First Descendant Update Trailer zu Season 2 Episode 2 Beyond the Void an.

Mit Beyond the Void erweitert Nexon das Universum von The First Descendant um eine spannende neue Region und herausfordernde Kämpfe. Spieler können sich auf actionreiche Missionen, wertvolle Belohnungen und eine fesselnde Geschichte freuen.

Am 13. März erscheint das neueste Update für The First Descendant, mit dem Namen „Beyond the Void“. In dieser neuen Episode werden die Spieler in den geheimnisvollen Sigma Sector eingeführt, ein unerforschtes Gebiet, das von einem gefährlichen Void Storm umhüllt ist.

Während die Nachfahren gegen neue Bedrohungen kämpfen, gilt es, die verborgenen Geheimnisse dieses unbekannten Landes zu entschlüsseln.